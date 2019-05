US Open 2015: Venus Williams sob desconfiança no Aberto dos Estados Unidos

Na próxima segunda (31) começa em Nova York mais uma edição do Us Open, o que é o segundo Grand Slam de piso duro da temporada e último do ano. E ele vai contar com a presença da Bi Campeã do torneio, Venus Williams, uma das maiores jogadoras da história e que está no final de carreira, mas ao contrário de sua irmã não vive um bom momento e tenta pelo menos mais alguma grande participação dentro dos grandes torneios.

História no US Open:

A trajetória de Vennus no US Open no torneio começou ainda no ano de 1997, quando ela ainda jovem já mostrava que seria uma grande jogadora, afinal foi a final do torneio, apesar de nela perder para a suíça Martina Hingis, no ano seguinte não conseguiu repetir o feito, já que foi derrotada por Lindsay Davenport, no ano seguinte repetiu o feito, mas só que dessa vez foi para o algoz de 97, mas a glória chegou em 2000 quando vingou 98 e bateu a compatriota para chegar ao título inédito, no ano seguinte conseguiu manter o título e venceu a irmã no final, mas em 2002 Serena conseguiu a revanche e Venus ficou com o vice, em 2003 ela não participou e voltou em 2004 para sua pior participação até então e foi eliminada na quarta rodada, em 2005 ela melhorou um pouco e chegou a quinta, mas depois ficou mais um ano sem ir e 2007 foi o ano de voltar as semis.

Já em 2008 perdeu mais uma vez para a irmã, só que dessa vez nas quartas, 2009 repetiu o pior resultado e saiu na quarta rodada, já em 2010 retornou as semis, mas perdeu para a mesma rival do ano anterior, Kim Clijsters. Mas o pior veio em 2011 quando ela saiu na segunda rodada para a alemã Sabine Lisicki, já em 2013 repetiu o feito do ano anterior e saiu na segunda rodada, só que agora para a também alemã, Angelique Kerber, em 2013 a história continuou, a única coisa que mudou foi a nacionalidade da adversária, agora a chinesa Jie Zheng, em 2014 o desempenhou melhorou um pouco e ela chegou a terceira rodada.

Trajetória em 2014:

Na abertura do torneio, ela enfrentou a japonesa Kimiko Date-Krumm e venceu por 2 sets a um, com parciais de 2-6 e duplo 6-3, em seguida venceu a suíça Timea Bacsinszky por 2 a zero, com parciais de 6-1 e 6-4, mas na terceira rodada caiu para a italiana Sara Errani com direito a dois pneus em parciais de 6-0, 0-6 e 7-6.

Expectativa para 2015:

Nada animadora, ao contrário da irmã que é favorita e sofre até uma certa pressão pela conquista, já de Venus é esperado apenas um resultado melhor que nos últimos anos, e o que vier de positivo, é lucro.

Ficha Técnica:

Nome: Venus Williams

Ranking: 23° Lugar

Melhor Ranking: 2° Lugar

Títulos DE WTA: 46

Títulos em US Open: 2

Melhor Resultado: Campeã em 2000 e 2001