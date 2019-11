US Open 2015: Jeremy Chardy tentando melhorar resultados

Nascido no dia 12 de Fevereiro de 1987 na cidade de Pau, Chardy começou no tênis aos 6 anos de idade, e durante sua carreira no juvenil conquistou o Grand Slam de Wimbledon em 2005, e chegou na final do US Open do mesmo ano, quando também entrou no ranking profissional da ATP.

Tem em seu currículo como profissional apenas 1 título da ATP: o de Stuttgart, na Alemanha, em 2009, no saibro. Tem também apenas 1 final na carreira, neste mesmo 2009, na Árica do Sul, em Joanesburgo.

Tenista com golpes interessantes, tem em seu saque um dos melhores, o ajudando em muitos pontos. Esbarra em suas próprias limitações ao tentar uma troca de bolas mais intensa de fundo de quadra, ou quando tem pela frente tenistas com repertório de golpes maiores.

Curiosamente, Chardy chegou até a semifinal do Masters 1000 de Montreal este ano, torneio preparatório para o US Open, eliminando adversários como o argentino Mayer, o croata Karlovic e seu festival de aces e o americano Isner. Só parou no número 1 do mundo, Novak Djokovic.

TRAJETÓRIA NO US OPEN E O 2015 PELA FRENTE

O francês jamais passou de uma 3º fase no Grand Slam americano conquistado em 2012, quando era 32º colocado do ranking mundial, porém caindo para o eslovaco Martin Klizan, então 52º do mundo. Teve apenas 1 eliminação em estreia, sendo ela em 2009, contra o compatriota Gael Monfils.

Sua estreia no major foi em 2008, onde chegou até a 2º rodada, perdendo para o russo Igor Andreev. Esta mesma rodada ele chegou em 2010, onde o espanhol Daniel Gimeno-Traver foi o responsável por sua eliminação. Em 2013, outro compatriota foi seu algoz, desta vez o experiente Julien Benneteau A campanha de 2014 de Chardy não foi diferente das anteriores, batendo o colombiano Alejandro Falla na estreia, mas caindo na rodada seguinte para o esloveno Blaz Kavcic.

Esperar que Jeremy faça um US Open 2015 diferente de todos os outros é um ufanismo bem grande, já que além de torcer para o sorteio lhe ajudar, tem que tentra não cair em rodadas iniciais para tenistas com ranking menor que o seu. Em Montreal mostrou personalidade e tênis dos mais arrojados, aquele que o fez ser tão bem sucedido como juvenil, mas vai precisar deste tênis e até mais um pouco caso queira fazer esse ufanismo ser realidade.

FICHA TÉCNICA

JEREMY CHARDY

RANKING ATUAL: 27º

MELHOR RANKING: 25º em JAN/2013

TÍTULOS: 1 em simples (Stuttgart)

TÍTULOS DE US OPEN: 0

US OPEN EM 2014: 2º rodada da chave principal (der. Blaz Kavcic 3/0)