Andy Murray x Nick Kyrgios no US Open 2015

1º SET 12º GAME: Kyrgios voleia bem na rede, mas leva lobby e não consegue devolver, parando na rede. 0-15

1º SET 11º GAME: Kyrgios devolve saque para fora e Murray fecha o game de serviço em 6/5.

1º SET 11º GAME: Ótimo rally dos tenistas, e Kyrgios leva paralela linda de Murray 40-30

1º SET 11º GAME: Bola de esquerda de Murray, que passa, mas sai por pouco! 30-30

1º SET 11º GAME: Bola de esquerda de Nick na rede! 30-15

1º SET 11º GAME: Nick tenta acelerar paralela, mas a rede o para 15-15

1º SET 11º GAME: Que devolução de Kyrgios agora! 0-15

1º SET 10º GAME: Bela acelerada na paralela e de direita de Kyrgios, para confirmar o serviço 5/5

1º SET 10º GAME: Kyrgios solta o braço de esquerda e Murray, na rede, não consegue devolver bola pesada. VAN Nick

1º SET 10º GAME: BELA SALVADA! Kyrgios troca belas bolas com Murray, e na dexadinha mata o ponto 40-40

1º SET 10º GAME: Dupla falta de Kyrgios! 30-40 e Set Point Murray

1º SET 10º GAME: Trocas de bolas na esquerda, e Murray para na rede 30-30

1º SET 10º GAME: Lobby de Murray sai 15-30

1º SET 10º GAME: Kyrgios tenta devolver bola alta na esquerda, e bola para na rede 0-30

1º SET 10º GAME: Kyrgios leva bela devolução de Andy. 0-15

1º SET 9º GAME: Belo saque do britânico e Kyrgios manda backhand para fora! 5/4 Murray no jogo

1º SET 9º GAME: Direita de Kyrgios foi pesada, mas bola acabou saindo. VAN Murray

1º SET 9º GAME: Kyrgios abre quadra de Andy, que tenta devovler de slice e para de novo na rede 40-40

1º SET 9º GAME: Ace de Murray! 40-30

1º SET 9º GAME: Ace de Murray! 30-30

1º SET 9º GAME: Slice do britânico para na rede! 15-30

1º SET 9º GAME: Backhand de Murray empurra bola cruzada para fora 15-15

1º SET 9º GAME: Devolução de Kyrgios já dentro da quadra voa demais, e sai. 15-0

1º SET 8º GAME: Saque poderoso de Kyrgios ajudando muito e Murray não devolve outro! 4/4 no jogo

1º SET 8º GAME: Kyrgios chama desafio em bola de seu saque, e pede bem! Ace! 40-30

1º SET 8º GAME: Outro belo saque e Murray manda para fora! 30-30

1º SET 8º GAME: Murray acelera na direita! 15-30

1º SET 8º GAME: Belo saque de Nick e Murray não devovle! 15-15

1º SET 8º GAME: Belo saque de Kyrgios, mas ao subir na rede e dar um pulo para o smash, fura a bola! 0-15

1º SET 7º GAME: Paralela de Murray, e Nick mesmo escorregando nem devolve a bola 4/3 para Murray no 1º set

1º SET 7º GAME: KYRGIOS QUE ISSO!! Devolveu lobby por baixo das pernas e depois acelerou na direita! 40-15

1º SET 7º GAME: Ace de Murray! 40-0

1º SET 7º GAME: Devolução de Kyrgios sai 30-0

1º SET 7º GAME: Belo slice de Murray, na linha, e Nick para na rede ao tentar cruzar a bola 15-0

1º SET 6º GAME: Murray responde deixadinha de Kyrgios em cima dele, mas devovle pela paralela no contrapé do britânico. 3/3 em games

1º SET 6º GAME: Tentou mandar lobby, mas bola foi baixa e Murray subiu a rede para o voleio 40-15

1º SET 6º GAME: Backhand baixo de Murray, que para na rede 40-0

1º SET 6º GAME: Belo saque de Kyrgios e Murray manda fora 30-0

1º SET 6º GAME: Exagera na esquerda Murray, e bola sai 15-0

1º SET 5º GAME: Ótimo saque de Andy, que não volta! Game para o britânico 3/2

1º SET 5º GAME: Bela acelerada de Murray na direita, e Kyrgios patina, mas não devolver a bola 40-15

1º SET 5º GAME: Nick joga bola quase na cara de Murray! 30-15

1º SET 5º GAME: Outra aceleração de Kyrgios de direita, mas muito forte 15-15

1º SET 5º GAME: Kyrgios devolve bem no corpo de Murray, que se encolhe para devolver, mas falha. 0-15

1º SET 4º GAME: Kyrgios exagera ao tentar acelerar a direita, e manda fora. Serviço quebrado de Kyrgios e partida empatada em 2/2

1º SET 4º GAME: Voleio baixo de bate e pronto do australiano SENSACIONAL! 30-40

1º SET 4º GAME: Belo saque de Kyrgios, e bola volta oferecida no meio da quadra. 15-40

1º SET 4º GAME: Agora é Nick que faz deixadinha mal feita, mas essa bate na rede 0-40

1º SET 4º GAME: Outra bola na rede do australiano 0-30

1º SET 4º GAME: Murray acelera troca de bolas na cruzada e de direita, e Kyrgios para na rede 0-15

1º SET 4º GAME: Demora para pessoas se sentarem na Arthur Ashe...

1º SET 3º GAME: Kyrgios quebra o serviço de Murray! 1/2 para o australiano

1º SET 3º GAME: Kyrgios acelera na direita. 30-40

1º SET 3º GAME: Murray saca bem e empurra Kyrgios ao fundo, mas ao tentar finalizar de direita, manda fora 30-30

1º SET 3º GAME: Nick tenta devolver 2ºserviço de Murray dentro da quadra, mas bola anda demais e sai. 30-15

1º SET 3º GAME: Troca de bolas em backhand dos jogadores, e Kyrgios para na rede. 15-15

1º SET 3º GAME: Deixadinha mal feita demais de Murray, e bola nem chega na rede! 0-15

1º SET 2º GAME: Ace de Nick! 1/1 na partida

1º SET 2º GAME: Direita de Nick agora sai. 40-15

1º SET 2º GAME: Ace de Kyrgios! 40-0

1º SET 2º GAME: Kyrgios acelera na cruzada, e ao ter bola no meio da quadra, finaliza de paralela na direita. 30-0

1º SET 2º GAME: Saca Kyrgios, e na troca de bola o backhand de Murray para na rede! 15-0

1º SET 1º GAME: Direita funda e alta de Andy, e Kyrgios baixa demais a bola e para na rede. 1/0 Murray

1º SET 1º GAME: Outro Ace de Murray! VAN

1º SET 1º GAME: Ace de Murray! 40-40

1º SET 1º GAME: Slice de esquerda de Murray fica na rede. 30-40

1º SET 1º GAME: Devolução de Kyrgios sai no fundo. 30-30

1º SET 1º GAME: Ace de Murray! 15-30

1º SET 1º GAME: Novo saque em 2º serviço, e ao tentar aproveitar escorregada de Kyrgios, manda outra direita longe. 0-30

1º SET 1º GAME: Andy Murray começa sacando, e precisa de 2º serviço. Seu forehand fica na rede ao tentar cruzada 0-15

Relembrando que o britânico é o responsável por 2 eliminações de Grand Slam apenas este ano

Ótima noite a você que está ligado no portal VAVEL Brasil, tenistas já estão na Arthur Ashe iniciando o aquecimento para a partida de logo mais!

Kyrgios e Murray se enfrentaram 3 vezes na história, as 2 últimas este ano. O britânico foi responsável pelas eliminações do jovem em 2 majors: Australia Open, e na 3º rodada de Roland Garros

Neste torneio de Masters 1000 a principal polêmica que envolve o jovem prodígio, ao fazer uma agressão verbal ao súiço Stan Wawrinka, que resultou em multa pesada, e observação pelos próximos meses da ATP. Poderá ser suspenso em caso de nova infração

Nas quadras rápidas de preparatório para US Open, chegou nas oitavas de Montreal, quando John Isner desfilou seus aces sobre o australiano, interronpendo ótima campanha que vinha fazendo

O garoto vem de grande ano, onde chegou até as quartas do Australia Open, sendo eliminado justamente por Murray. Fez também final do ATP 250 de Estoril em 2015 e oitavas em Wimbledon

O australiano Nick Kyrgios, tem apenas 20 anos, mas já é o 37º do ranking mundial, e coleciona ótimas exibições de seu tênis, e também polêmicas dentro e fora das quadras

No ano passado, o sérvio e líder do ranking mundial Novak Djokovic, acabou com as esperanças do britânico nas quartas de final, ganhando por 3 sets a 1

No major americano, já teve além do título, grandes apresentações anteriores, como a final de 2008, que perdeu para o suíço Roger Federer

Fez belas campanhas na preparação para o Grand Slam, conquistando o título do Masters 1000 de Montreal, por exemplo

O britânico de 28 anos volta ao major americano tendo como meta o título, que já o conquistou em 2012, único trófeu do torneio americano na sua carreira

A partida será realizada no estádio principal do Billie Jean King Tennis Center, em Nova Iorque. O Arthur Asher Stadium, o maior do mundo, com 25 mil lugares para espectadores

Uma boa noite a você fã do tênis e que acompanha o último Grand Slam do ano! A VAVEL Brasil traz até você a estreia de um dos cabeças de chave e favoritos ao título, Murray, contra o prodígio australiano Kyrgios