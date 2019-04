Em jogo equilibrado, Tomas Berdych vence Jack Sock e avança

Nesta Quarta, Ocorreu na China, a segunda rodada do Masters 1.000 de Shanghai e o segundo jogo da Grandstand foi Thomas Berdych - Jack Sock e em um jogo bastante equilibrado, o cabeça de chave número 5 do torneio venceu por 2 sets a um e avançou a terceira rodada e agora espera o vencedor do jogo entre Gilles Simon e Leonardo Mayer para conhecer seu adversário.

O jogo começou com Tomas Berdych no saque e o número 5 do mundo começou muito bem, confirmando seu serviço sem dificuldades. Depois disso, Jack Sock venceu três games seguidos, garantindo uma quebra e confirmando ela, mas o Theco voltou no jogo e fez o mesmo que o adversário, ao vencer três games seguidos, assim devolvendo a quebra e confirmando dois saques. Porém Sock não se abateu e voltou ao jogo, e ambos foram confirmando seus saques até o Tie Break. Onde Tomas começou um pouco melhor depois de algumas trocas de pontos e efetuando o mini break, abrindo dois de frente, na sequência ainda levou um ponto, mas Jack parou ali e o cabeça de chave número 5 do torneio venceu o resto dos pontos do Tie Break, ganhando por 7/3 para abrir 1-0 na partida em um set de 58 minutos.

O segundo set começou de maneira diferente do primeiro e quem sacou foi o americano, confirmando seu saque e na sequência quebrando o adversário para abrir boa vantagem, mas Tomas mostrou não deixou o adversário abrir muito e já devolveu a quebra, e em seguida empatou o set, porém isso não abalou Sock que permaneceu vivo no set e garantiu seu serviço pra ficar um game à frente do Theco. E o jogo seguiu com os dois confirmando seus saques até o 5-4 em favor de Jack, que em um game longo e cheio de igualdades venceu por 6-4 e levou o jogo para o terceiro e decisivo set.

O terceiro set começou com mais uma vez o Norte Americano no saque e de novo confirmando o serviço, mas dessa vez o adversário não cedeu a quebra em seguida. Porém no quarto game do set quase cedeu, quando Sock teve 3 break points em seu favor depois de abrir 40-0 e assim abriria vantagem de dois games, porém Berdych reagiu e confirmou. E ai o castigo veio em seguida e o tcheco fez o que o adversário não conseguiu, abriu 40-0 e venceu o game para ter uma quebra de vantagem. E confirmou em seguida, mas Jack mostrou que estava no jogo quando não permitiu o adversário sacar pra partida e ficou um game atrás. E a partida foi seguindo com os dois confirmando seus saques, o que foi vantajoso pro Theco. Que no último game teve dificuldades e breaks contra, mas soube sair da situação complicada pra vencer o set por 6/4 e o jogo por 2-1.