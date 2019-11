Marcelo Melo: o Brasil no topo do Tênis

Dia 02 de Novembro de 2015, a data que deve ser marcada por todos os fãs de tênis pelo Brasil, a data em que vimos um atleta de nosso país assumir a liderança do ranking mundial da ATP. O mineiro Marcelo Melo repete o feito de Guga em 2000 assumindo a liderança do ranking mundial, só que nas duplas masculinas.

Com 32 anos de idade, Marcelo vem de uma família tradicional no esporte, tendo seu irmão mais velho, Daniel Melo, como seu atual treinador, sendo ex-tenista profissional. Se profissionalizou em 1998, mas ainda no início dos anos 2000 se especializou nas duplas, onde buscou parcerias de sucesso, tendo início a elas com o também mineiro André Sá, em 2007. Venceram o ATP de Estoril, em Portugal, e chegaram às semis de Wimbledon e US Open.

CARREIRA VITORIOSA

Após um belo ano em 2007 ao lado de Sá, o “Girafa”, apelido que o deram devido aos seus 2,03m de altura, fixou a parceira para 2008, ano dos Jogos Olímpicos de Pequim, na China. Conseguiram mais 3 títulos de ATP no ano e ainda disputaram vaga na Masters Cup, antigo nome do hoje ATP Tour Finals. A parceria continuou em 2009, rendendo mais 3 finais da ATP, e 1 título. Melo ainda chegou à final de duplas mistas em Roland Garros e também à final do ATP 500 de Hamburgo, na Alemanha, com o eslovaco Filip Polasek.

Para 2010, uma nova parceria foi feita com Bruno Soares, que durou até o final de 2011. Apenas 1 título em 2010, e algumas boas campanhas, inclusive em Grand Slams. Porém eliminações precoces e algumas semis e quartas em eventos menores que Grand Slams fizeram a parceria ser encerrada ao final no de 2011, sendo retomada a partir daí apenas na Copa Davis, representando o Brasil.

A partir de 2012, o novo parceiro de Melo, o croata Ivan Dodig, o ajudou bastante na melhoria do jogo. Apesar de nova parceria, ainda teve apenas 1 título naquele ano com Soares. Chegou a algumas semis ao lado de Dodig e de outro croata, Marin Cilic. 2013 marcou um ano melhor, com entrada no TOP10, final de Wimbledon e mais dois títulos: com espanhol Robredo no ATP 250 de Brisbane no início do ano, e do Masters 1000 de Shanghai, este com Dodig. Neste ano foi pela primeira vez na carreira ao Tour Finals, em Londres, perdendo na semi. Desde Gustavo Kuerten, em 2000, um brasileiro não chegava no Finals.

Desde então, Melo não saiu mais do TOP10 da ATP, chegando em 2014 a 6 finais, tendo ganhado o torneio de Auckland no início do ano.

AO TOPO E ALÉM

2015 marca não apenas a afirmação de seu crescimento, mas fixou o nome de Marcelo Melo como um dos grandes duplistas da atualidade, e em busca em ser uma dos melhores da história também, assim como os irmãos Bryan.

Venceu o ATP 500 de Acapulco, no México, além de chegar nas semis do Australia Open, e dos Masters 1000 de Indian Wells, Miami e Monte Carlo. Tudo isso era prenuncio de seu grande feito na carreira, vencendo o 1º Grand Slam, justamente em Roland Garros, onde o Brasil tem tanta história com Guga, que viu de perto, nos camarotes, este título do mineiro ao lado de Dodig.

Após a bela conquista, chegou nas quartas de Wimbledon, e na final do ATP 500 de Washington. Cada vez mais foi se aproximando da liderança do ranking, até então com os irmãos Bryan. Com Dodig procurando aperfeiçoar suas performances na simples, jogou temporariamente com o holandês Raven Klaasen e venceu os torneios ATP 500 de Tóquio e o Masters 1000 de Shanghai, além do ATP 500 de Viena, este com o polonês Lukasz Kubot. Já na semifinal deste torneio, ele confirmou o posto de 1 do mundo nas duplas, superando os Bryan que estavam por lá desde 2013. Além deste título, ainda jogou o Masters 1000 de Paris, este já ao lado de Dodig, e venceu, fixando seu nome no alto do ranking de maneira que nem mesmo o resultado do Tour Finals pudesse lhe tirar a liderança.

A temporada oficial do “Girafa” terminou na semifinal do Finals, quando ele e Dodig foram derrotados por Bopanna e Mergea. No momento, o brasileiro disputa o International Premier Tennis League, o IPTL, torneio amistoso organizado pelo indiano Mahesh Bhupathi, e com jogos no Japão, Índia, Dubai, Singapura e Filipinas.

Para 2016, a parceria com Dodig poderá ser desfeita, temporariamente, para retorno de Bruno Soares, visando os jogos olímpicos do Rio, no meio do ano. Mas Melo não nega a vontade de fazer seu atual companheiro croata também número 1 do mundo nas duplas.