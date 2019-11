Juan Martín del Potro: uma odisseia liderada pela paixão

Juan Martín del Potro é um dos melhores tenistas argentinos da atualidade. Aos 27 anos, ocupa atualmente a 584ª posição no ranking da ATP. Porém, sua melhor colocação na carreira foi justamente 580 posições acima, quando era o 4º melhor tenista do mundo em janeiro de 2011.

Delpo, como é carinhosamente chamado no circuito, surgiu como uma das maiores surpresas do tênis desse século quando surpreendentemente levantou o troféu do US Open de 2009. No entanto, tudo começou com o seu primeiro técnico Marcelo Goméz na pequena cidade de Tandil, na Argentina.

O ex-tenista italiano Ugo Colombini foi o primeiro a acreditar em seu potencial, incentivando-o a competir em alto nível. Com o apoio de Colombini, Del Potro foi cada vez mais evoluindo seu jogo e em 2002 teve seu primeiro grande resultado: venceu o Orange Bowl de sua categoria. No caminho para o título acabou ganhando do croata Marin Cilic - atual 13º colocado no ranking da ATP.

Seu sucesso continuou e três anos depois, chegou à 3ª colocação no ranking da ITF de tenistas juniores. No ano seguinte iniciou sua participação em torneios da ATP e de nível Challenger. Com dois títulos destes e boas campanhas em torneios de grande porte, encerrou 2006 dentro do top 100 da ATP, sendo o mais novo nesse seleto grupo.

Já consolidado dentro do top 50, o tenista argentino sagrou-se campeão de um torneio ATP pela primeira vez em julho de 2008, quando ganhou o ATP 250 de Stuttgart ao vencer o francês Richard Gasquet. A partir daí sua confiança cresceu, resultando em uma longa invencibilidade de impressionantes 23 jogos, que acabaram resultando em mais três títulos da ATP e sua melhor campanha em torneios de Grand Slam: foi derrotado nas quartas de final de US Open pelo futuro finalista, Andy Murray da Escócia.

Grandes espectativas sobre o futuro do jovem tenista eram criadas para a teporada que ainda viria, já que entrava no top 10 da ATP pela primeira vez na carreira. No primeiro semestre de 2009, chegou à semifinal de Roland Garros, na qual perdeu para Roger Federer que viria a ser o campeão. Entretanto, a grande coroação viria em setembro: depois do título do ATP 500 de Washington, sua confiança voltou a crescer e dessa vez, seu maior sonho de infância tornou-se realidade. No dia 15 de setembro de 2009, Del Potro se vingava de Roger Federer e vencia seu primeiro título de Grand Slam: o US Open de 2009.

Depois da conquista, tudo parecia perfeitamente certo para que Del Potro mantivesse o alto nível de tênis e se tornasse um dos maiores de sua geração. Porém, no início do ano seguinte começou a sentir dores no punho direito, mas, apesar dessas, continuou a jogar. A lesão mostou-se pior que aparentava incialmente e uma cirurgia foi necessária. Por conta disso, foi obrigado a se afastar durante nove meses das quadras e caiu mais de 480 posições no ranking: passando de 4 - melhor da carreira - para 485 no final de 2010.

Após a cirurgia, sua forma parecia ter voltado. Com dois títulos e uma final, encerrou o ano de 2011 como número 11 do mundo, ou seja, havia subido quase 500 posições. Devido ao esforço, foi reconhecido com o prêmio "Comeback of the Year" pela ATP. Os dois anos que se seguiram podem ser considerados os melhores de sua carreira: levantou oito troféus, além de ter chegado à três finais, à semifinal do torneio de Wimbledon em 2013, voltado ao top 5 do ranking e ganhado a medalha de bronze nos Jogos Olímpicos de Londres em 2012.

Entretanto, tudo que é bom dura pouco. Em fevereiro de 2014, após a disputa do Australian Open e, inclusive, título do ATP 250 de Sydney, Del Potro voltou a sentir uma lesão no punho, mas desta vez, no esquerdo e, por isso, teve de se retirar da disputa de vários torneios. Dessa vez, a gravidade da lesão parecia ter se intensificado. Isso o levou novamente à mesa de cirurgia, que o afastou das quadras por dolorosos 10 meses. O período longe do circuito rendeu a ele 331 posições no ranking: caiu de 4º para 335º no final de 2014.

Ainda com dores, o tenista argentino resolveu voltar ao circuito no início deste ano para a disputa do ATP 250 de Sydney e do Australian Open. No primeiro torneio, chegou à fase de quartas de final, mas acabou derrotado pelo cazaque Mikhail Kukushkin em sets diretos. Logo após a derrota, suas dores pioraram e teve de desistir da disputa do Grand Slam australiano e, pior que isso, realizar uma nova cirurgia no punho. A recuperação dessa foi rápida e voltou às quadras no final de março, quando perdeu na primeira rodada do Masters 1000 de Miami para o canandense Vasek Pospisil. Entretanto, como a pressa é inimiga da perfeição, a partida somente piorou a situção de Del Potro, que em abril foi submetido à uma nova cirurgia no punho.

Atualmente, o tenista argentino se recupera da lesão e já tem sua volta às quadras marcadas para janeiro de 2016, quando disputa o Australian Open. Indepedentemente do que ocorrerá após o seu retorno ao circuito profissional, Delpo já se diferenciou da grande maioria pois, apesar de possuir um longo e doloroso histórico de lesões assim como muitos outros atletas, uma característica não o permite ser como o resto: a paixão.

Eu, Renato Okabayashi Miyaji - autor desse texto, sou somente mais um dos milhares de aficionados por tênis espalhados pelo mundo. Assim como muitos, escrevo sobre e jogava, além de acompanhar o circuito religiosamente. Particularmente, Juan Martín del Potro, apesar de seus grandes feitos e impressionantes determinação e paixão, nunca foi um nome que me interessou, talvez por seu estilo de jogo ou talvez por seu perfil mais quieto, que evita a exposição para a imprensa. Mas essa história mudou drasticamente. No início deste mês fui diagnosticado com um problema de saúde que me impedirá de continuar a jogar por, no mínimo, alguns bons anos. Isso significou para mim, ser impedido de fazer o que mais gosto por um longo período.

Desde então, uma enorme vontade de escrever cresceu dentro de mim. Eu precisava expressar meus sentimentos de raiva e melancolia. Num desses dias, ouvi a notícia do retorno de Del Potro no ano que vem. A partir daí, comecei a pesquisar, ler, me identificar e me ispirar com sua história. Antes, somente mais um dos milhares de tenistas, tornou-se agora, um exemplo pessoal de superação e, principalmente, determinação e paixão pelo esporte que tanto amamos, o tênis.