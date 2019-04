Em jogo emocionante, Stephens vence Cibulkova e se torna campeã do WTA de Acapulco

No último sábado ocorreu a final do WTA de Acapulco no México entre a americana Sloane Stephens, número 2 do torneio e a slovaka Dominika Cibulkova número 4 da competição e a americana se deu melhor, vencendo o jogo por 2-1 e se tornou campeã desse torneio pela primeira vez. Em um jogo muito bom por parte das duas jogadoras, que mostraram o seu melhor em quadra, não desistiram em nenhum momento e protagonizaram belas disputas de pontos e longos games. Arrancando aplausos da torcida em vários momentos.

O primeiro set já começou com uma quebra feita por Stephens e em seguida confirmando, na sequencia Cibulkova confirmou o seu serviço e devolveu a quebra para deixar tudo igual isso tudo com exceção do primeiro e segundo game tendo pontos disputados e assim demoraram a ser finalizados. Depois ambas confirmaram, Sloane voltou a quebrar e abriu dois games de vantagem. Dominika em seu serviço foi bem e prolongou o set, mas de nada adiantou, pois em seguida a americana fechou em 6/4 para fazer 1/0.

No segundo set a slovaka começou sacando novamente, mas dessa vez se saiu bem, porém no decorrer do set viu a cabeça de chave número 2 do torneio lhe quebrar mais uma vez na partida. Porém isso não a intimidou e soube reagir depois de uma leve sequencia de quebra entre as duas, onde ela se saiu melhor num set que estava empatado toda hora, confirmou o saque pra ter a vantagem de um game. E quando a americana foi sacar pra deixar em 5/5, a cabeça de chave número 5 jogou de forma agressiva e se aproveitou dos erros da adversária pra devolver o 6/4 e empatar o jogo e levar a decisão para o set decisivo.

O último set começou de forma diferente dos primeiros e os 4 primeiros games foram confirmados, novamente com Cibulkova sacando primeiro, só no quinto que Stephens efetuou a quebra em um game maior que os anteriores. Mas a partir dai que as coisas ficaram realmente equilibradas, a slovaka devolveu e deixou tudo igual, após isso todos os serviços foram confirmados e o jogo foi para o tie break. Mas nenhum com facilidade, em especial os 4/3 para Dominika e especialmente o que estava 6/5 também em favor dela que foi o game mais longo da partida. Onde as duas vezes a americana soube superar maratona para seguir viva no jogo. No tie break, o jogo seguiu equilibrado, até que Sloane teve o match point em 6/4, e sacando, mas falhou na primeira chance, porém na segunda não desperdiçou e fechou o tie break em 7/5, o set em 7/6 e o jogo em 2-1 em uma final brilhante para se tornar campeã do WTA de Acapulco.