Radwanska vence Bouchard e avança às quartas em Eastbourne

Ocorreu nesta quarta (22) a terceira rodada do WTA de Eastbourne e a quadra central contou com confronto entre a polonesa Agnieszka Radwanska, cabeça de chave número um do torneio e número 3 do mundo, contra a canadense Eugenie Bouchard, número 48 do planeta. A partida era uma das mais esperadas do dia, mas a polonesa não teve a dificuldade que muitos esperavam e venceu o jogo em sets diretos. Teve apenas alguns momentos de dificuldade, vezes por erros seus e em outros momentos por lampejos da canadense.

O Jogo

O primeiro set começou com Bouchard no saque e com dificuldades confirmando seu serviço, mas rapidamente Radwanska tomou as rédeas da partida. Venceu três games seguidos, sem ter sequer um ponto de quebra contra, depois ainda viu a adversária confirmar dois games de saque e ameaçar uma reação. Porém Aga seguia soberana em seu serviço e ainda fechou o set em 6/3, mais uma vez quebrando a adversária.

O segundo set começou de uma forma bem diferente da anterior, com a jovem canadense jogando bem, se aproveitando dos erros da polonesa e quebrando o saque dela. Assim dando uma cara nova ao jogo e parecendo que as coisas mudariam a partir dali, mas só pareciam mesmo. Rapidamente, Agnieszka devolveu a quebra e com alguma dificuldade na sequencia confirmou, depois voltou a quebrar e parecia que daria uma cara mais fácil ainda ao segundo set. Mas ai, Eugenie voltou pra partida, quebrou a adversária e confirmou seu saque.

Porém foi mais um engano pra alguém que fez qualquer tipo de projeção. A número 3 do mundo voltou a impor seu melhor ritmo e a número 48 não aguentou a pressão. Voltou a cometer erros bobos e vencendo 3 games seguidos, a cabeça de chave principal do torneio avançou as quartas de final com mais um 6/3.