No US Open Junior, brasileiros são eliminados na primeira rodada

Os representantes brasileiros na chave juvenil do US Open 2016, Orlando Luz, Felipe Meligeni Alves e Gabriel Decamps foram eliminados na primeira rodada do último grand slam do ano.

O sorteio deste ano não favoreceu em nada os tenistas brasileiros, que entram em quadra na segunda-feira no complexo de Flushing Meadows, em Nova Iorque. Gabriel Decamps foi o primeiro a entrar em quadra contra o francês Geoffrey Blancaneaux, cabeça de chave 4. Decamps venceu o primeiro set com muita propriedade, mas o francês se recuperou e eliminou o brasileiro de virada, parciais 3-6 7-5 e 7-6(5).

Felipe Meligeni Alves foi eliminado por Blake Ellis, da Austrália, parciais 6-2 4-6 e 6-2. Orlando Luz enfrentou o cabeça de chave 3, Ulises Blanch, tenista americano que treina na Argentina, sendo eliminado por duplo 6-4.

Decamps e Alves classificaram-se para a chave principal do grand slam pelo ranking juvenil. Orlando Luz, que há algum tempo se dedica mais aos torneios profissionais, utilizou seu ranking na ATP para entrar na chave do US Open.

US Open Junior: Duplas

Decamps e Orlandinho jogarão juntos na chave de duplas do US Open. Vão enfrentar na primeira rodada a dupla da Polônia, Piotr Matuszewski e Kacper Zuk, não antes das 13h30 nesta terça-feira. Na sequência, Felipe Meligeni e o boliviano Juan Carlos Manuel Aguilar enfrentam os italianos Riccardo Balzerani e Enrico Dalla Valle. As duas partidas acontecem na quadra 7. Não há transmissão nesta quadra, apenas live score pelo site e aplicativo do US Open.

Copa Davis

A equipe brasileira que enfrentará a Bélgica no playoff do Grupo Mundial da Copa Davis foi definida. Thomaz Bellucci, Bruno Soares, Marcelo Melo e, a novidade, Thiago Monteiro, formarão a equipe principal no confronto que acontece entre os dias 16 e 18 de setembro em Ostend, Bélgica.

Orlando Luz e Marcelo Zormann, que também têm feito parte da equipe nos últimos confrontos disputados pelo país, serão os tenistas reserva no confronto, que vale vaga no Grupo Mundial da Copa Davis em 2017.