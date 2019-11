Conheça os brasileiros que vão disputar o quali do Rio Open

Em busca das quatro vagas restantes para a chave principal do ATP 500 Rio Open, 4 brasileiros disputam o qualificatório que acontece dias 18 e 19 de fevereiro, no Jockey Clube Brasileiro. Cada um precisa vencer 2 partidas para conseguir a chance de disputar o maior torneio de tênis da América do Sul.

Saiba quem são os brasileiros que vão tentar a chance de jogar a chave principal ao lado de Dominic Thiem, Kei Nishikori, David Ferrer e Fabio Fognini:

Felipe Meligeni Alves, paulista, aos 18 anos está começando sua primeira temporada como tenista profissional. Foi campeão de duplas no US Open juvenil em 2016. Pela primeira vez disputando o qualificatório de um torneio ATP, vai jogar cotra o espanhol Roberto Carballes Baena, por volta de 11:30 da manhã na quadra 2.

Guilherme Clezar, atual número 153 do ranking da ATP, foi campeão do Challenger de Rio Quente e 2012 e do Challenger de Campinas, em 2013. Atingiu a semifinal do ATP Challenger Finals em 2015. O gaúcho enfrenta Jozef Kovalik, da Eslováquia, na primeira rodada do quali, fazendo a segunda partida da quadra 1.

João Pedro Sorgi, atual 343 do ranking ATP, atingiu sua melhor colocação em 2016. Recentemente, fez duas finais de nível future no Uruguai e subiu mais de 100 posições no ranking. Sorgi disputa a primeira rodada do qualificatório com Arthur de Greef, da Bélgica, na primeira partida do dia na quadra 1.

Orlando Luz, gaúcho de 19 anos, ex-número 1 do mundo no ranking ITF (até 18 anos), disputa pela segunda vez o qualificatório do Rio Open. Tem dois títulos profissionais, no future de 25k em Pardubice, na República Tcheca e no Future 10k de Punta del Este, no Uruguai, ambos em 2016. Vai enfrentar o argentino Guido Andreozzi, na quadra central, não antes das 11h30 da manhã.

O qualificatório do Rio Open começa às 10 horas da manhã, com entrada gratuita. Além dos brasileiros, disputam o quali: Victor Estrella Burgos (DOM), Taro Daniel (JPN), Federico Gaio (ITA), Marco Cecchinato (ITA), Alessandro Giannessi (ITA), Cristian Garin (CHI), Nicolas Kicker (ARG) e Ruben Ramirez Hidalgo (ESP).