Challenger de Santiago | Brasileiros buscam vagas nas finais de simples e de duplas no Chile

No Challenger de Santiago, no Chile, competição que distribui 50 mil dólares em premiação, dois dos três brasileiros que entraram em quadra nas quartas de final avançaram para a semi na chave de simples do torneio, com destaque para Guilherme Clezar, que vem do qualificatório.

Guilherme Clezar precisou de pouco mais de 2h de confronto para eliminar o argentino Guido Andreozzi por 2 sets a 1, com parciais 6-4 2-6 e 6-3. Durante a semana, Clezar eliminou de virada Nicolas Kicker (4-6 6-4 e 7-5) e o italiano Tristan Lamasine, parciais 3-6 6-4 6-4, além de passar por 3 rodadas no qualificatório.

O gaúcho agora efrenta na semi o jovem chileno Nicolas Jarry, convidado do torneio e algoz do brasileiro João Souza. Nicolas Jarry e Souza, conhecido como Feijão, fizeram uma longa partida nas quartas de final, onde Jarry foi mais decisivo nos tie breaks, vencendo por 7-6(5) e 7-6(6).

Rogério Dutra Silva, o Rogerinho, também precisou de três sets para garantir a sua vaga na semifinal do Challenger de Santiago. Rogerinho venceu Christian Lindell, parciais 6-1 4-6 e 6-2. Enfrenta na semifinal o italiano Simone Bolelli.

Nas duplas, os brasileiros Orlando Luz e Marcelo Zormann conseguiram um boa vitória nesta quinta-feira contra Caio Zampieri e o peruano Sergio Galdos, em 2 sets, parciais 7-5 7-5, avançando para a semifinal do torneio.

Orlandinho e Zormann mostraram que o entrosamento da dupla, que joga junto desde o circuito juvenil, fez a diferença no jogo. Os brasileiros passaram sufoco no segundo set, quando a dupla adversária sacava para fechar o set em 5-2 e 40-0, mas conseguiram virar o placar, convertendo 5 games seguidos, vencendo a partida.

Confira como foi a partida entre Luz/Zormann e Zampieri/Galdos:

As semifinais do Challenger de Santiago acontecem nesta sexta-feira. O primeiro a entrar em quadra, não antes das 18h é Guilherme Clezar, seguido por Rogerinho. Orlandinho e Zormann fazem a última partida do dia, contra os chilenos Marcelo Tomas Barrios Veras e Nicolas Jarry.