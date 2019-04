Roland Garros 2017: Nishikori em busca de destaque maior em Paris

Já sendo o maior e melhor tenista japonês da história, Kei Nishikori vem em 2017 jogando seu tênis característico muito bem, apesar de não ter sido campeão de nenhum torneio até aqui. Isso ainda o mantém dentro do TOP10 mundial da ATP.

Nishikori tem 27 anos, e nasceu em Matsue na província de Shimane no Japão. Seu pai, Kiyoshi, é um engenheiro, e sua mãe, Eri, é professora de piano. Ele tem uma irmã mais velha, Reina, que se formou na faculdade e trabalha em Tóquio.

O japonês é treinado por Dante Bottini e também o ex-número 2 do mundo, Michael Chang. Desde que esta parceria foi feita, os resultados de Kei passaram a subir cada vez, levando ele entrar no Hall dos melhores tenistas da atualidade, e ser o melhor japonês na história do esporte. Entrou no TOP 10 da ATP, alcançou a 4º posição neste ranking em Março de 2015, além de ser o 1º asiático finalista de um Grand Slam, no US Open de 2014, quando perdeu para o croata Marin Cilic em sets diretos. No total, possui 11 títulos da ATP em sua carreira, e ainda foi finalista em outros 11 torneios, contando o US Open e também os torneios Masters do Canadá, Miami e Madrid.

RESULTADOS DE NISHIKORI EM RG

Em 2008, Kei disputou pela 1º vez o qualy do torneio francês, mas parou na 2º rodada deste Qualy. A partir de 2010, disputou apenas a chave principal do aberto, sendo ausência apenas em 2012.

Na estreia nesta chave, em 2010, parou na 2º rodada no então 3º do mundo, o sérvio Novak Djokovic em sets diretos. Em 2011, já dentro dos 60 do mundo, parou novamente na 2º rodada para o ucraniano Sergiy Stakhovsky, por 3 sets a 1.

Em 2013, chegou a uma fase mais aguda, as Oitavas de Final, parando apenas no espanhol Rafael Nadal em sets diretos, edição em que Toro Miura viria a ser campeão novamente. No ano seguinte, uma decepcionante eliminação logo na estreia para o eslovaco Martin Klizan, ainda em sets diretos, foi sua única eliminação precoce registrada desde então.

Em 2015, seu melhor resultado no saibro parisiense, onde parou nas Quartas para o tenista local Jo-Wilfried Tsonga, em uma belo jogo de 5 sets.

Ano passado, novamente as Oitavas foi sua barreira, e novamente para uma francês, mas desta vez Richard Gasquet, por 3 sets a 1. A campanha do japonês na edição passada contou com 2 bons jogos iniciais, batendo o italiano Simone Bolelli na estreia e depois o russo Andrey Kuznetsov, também em sets diretos. Já na 3º rodada, teve o espanhol “carne de pescoço” Fernando Verdasco, onde os 5 sets foram utilizados para enfim passar de rodada, ganhando os 2 primeiros, levando o empate em sets depois, e depois fechando com um 6/4 também disputado.

CARREIRA EM SAIBRO

Kei tem no saibro e também na quadra dura suas superfícies favoritas no circuito mundial. Os resultados em toda sua carreira mostram isso, porém denotam uma melhor performance nas quadras duras do que nos diversos torneios em saibro ao qual o mesmo também gosta.

Tem 2 títulos no saibro, ambos conquistados em Barcelona, no ATP 500 da cidade (2014/15), além de outras 4 finais registradas: Buenos Aires este ano; Barcelona 2016; Masters 1000 Madrid 2014; e Houston 2011.

Nas estatísticas de carreira, tem um total de 94 jogos nesta superfície, vencendo 67 jogos nela. Para efeito comparativo, nas quadras rápidas, ele já acumula 326 partidas, com 223 vitórias nelas e finais importantes como os Masters de Miami e Canadá, além do US Open. Soma-se a isso os 9 títulos conquistados neste tipo de quadra.

O 2017 DE NISHIKORI

Kei vem tendo um 2017 bom, e que o mantém dentro do TOP 10 mundial da ATP. Iniciou o ano nas quadras rápidas australianas onde fez final em Brisbane, perdendo para o búlgaro Grigor Dimitrov, além de Oitavas no Australian Open, parando em Roger Federer, porém jogo duríssimo de 5 sets.

Mais uma final na conta, desta vez no saibro argentino de Buenos Aires, porém depois uma eliminação relâmpago para Thomaz Bellucci no Rio Open.

Nos Masters de Indian Wells, Miami e Madrid, chegou até as Quartas nos 3 eventos, e fechou até o momento com a 2º rodada em Roma, no Masters italiano disputado no Foro Italico.

FICHA TÉCNICA

KEI NISHIKORI

RANKING ATUAL: 9º

MELHOR RANKING 4º em MAR/2015

TÍTULOS: 11 em simples (DelRay Beach, Tokyo [2], Memphis [4], Barcelona [2], Kuala Lumpur, Washington)

TÍTULOS EM ROLAND GARROS: 0

RG EM 2016: Oitavas de final da chave principal (der. Richard Gasquet 3/1)