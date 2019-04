Zampieri e parceiro jogam bem e avançam nas duplas de Praga

Nesta semana a Europa está tendo vários torneios da ATP, dos mais variados tamanhos, e dentre eles está rolando o Advantage Cars Prague Open, realizado dentro do Štvanice Tennis Center, que pertence ao I. Český Lawn-Tennis Klub, tradicional clube do esporte em Praga, na República Tcheca. Este torneio é um ATP Challenger e distribui um total de 43.000 Euros em premiação.

O brasileiro Caio Zampieri fez sua estreia na chave de duplas na 1º rodada deste torneio, disputado em saibro. Seu parceiro foi o jovem espanhol David Vega Hernandez, de 23 anos (Zampieri tem 31). Os adversários erma 2 jovens e com ranking bem mais abaixo de Caio e David nas duplas: o uzbeque Sanjar Fayziev e o francês Maxime Janvier, com 22 e 20 anos, respectivamente. Com jogo equilibrado de certa forma, o brasileiro e seu parceiro avançaram em sets diretos para 2º rodada.

O 1º set foi a mostra de como Caio e sua experiência, e o bom jogo de David estavam acima dos adversários, que confirmaram a abertura do jogo com 40-30 no saque, porém o brasileiro e espanhol confirmaram em seguida de 40-15 e bem mais rápido. Na sequência um game ruim de Fayziev e Janvier os fizeram ser quebrados no 30-40. A partir disso, Caio e Davi foram confirmando seus serviços, cedendo pouquíssimos pontos até o set point, com 6/4 sendo marcado e encerrando esta primeira parte.

O 2º set teve uma grande diferença no modo de jogo dos jovens adversários, que passaram e jogar melhor nos games de recepção. Logo no 2º game do set, Caio e David tiveram 4 break points para salvar e assim empatar em 1/1. No game seguinte, eles tiveram 3 chances de quebra, mas salvas pelos adversários. Se seguiram 7 games seguidos de ambas as duplas confirmando bem seus serviços, e jogando bem. No 11º game, o brasileiro e o espanhol aproveitaram um game bem ruim dos adversários e quebraram de 0. No game seguinte tinham 3 match points, convertendo apenas no 3º e assim fechando o set por 7/5, com total de 1h06 de jogo no total.

Na próxima rodada eles enfrentam os vencedores do jogo entre os alemães cabeça 1 do torneio Gero Kretschmer e Andreas Mies, e o a dupla do holandês Sander Groen e o tcheco Matej Vocel.