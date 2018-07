Local Steve Johnson passa tranquilo por Granollers e está na final em Newport

Neste sábado (21), o #48 Steve Johnson alcançou mais uma final em torneios de nível ATP na carreira ao derrotar o veterano espanhol #124 Marcel Granollers por dois sets a zero com parciais de 6/3 e 6/3. Com a vitória, o califoniano avançou para as finais do ATP 250 de Newport e tenta repetir as boas atuações em Houston, onde é bicampeão, para buscar seu terceiro título em solo americano e o quarto no total na carreira.

O primeiro set foi bastante equilibrado, sendo o diferencial o terceiro game da partida, quando o americano quebrou o saque do pupilo de José Maria Arenas. Mais focado, Johnson aproveitou para sacar relaxado usando a vantagem obtida e ser agressivo nos momentos decisivos para vencer a primeira parcial por 6/3.

Exibindo mais confiança, o estadunidense manteve a estratégia de jogar com bolas mais potentes e anguladas também no segundo set, e conseguiu se impor diante do espanhol. A confiança também contou para que Johnson quebrasse novamente o saque de Granollers no quinto game da parcial e fechasse o segundo set final em 6/3, fechando assim a partida em dois sets a zero com 68 pontos ganhos de 113 disputados.

Na final, Johnson terá um surpreendente duelo diante do tenista surpresa do torneio, o indiano #161 Ramkumar Ramanathan. O tenista natural de Chennai de 23 anos, vive uma semana iluminada na carreira, já que pode chegar ao top 100 pela primeira vez na carreira e até agora no ano, tinha ganho apenas duas partidas de cinco jogadas em torneios de nível ATP. Na semifinal, Ramanathan eliminou o #123 Tim Smyczek por dois sets a zero, parciais de 6/4 e 7/5.