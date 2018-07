Dinastia: Isner vira em cima de Harrison e conquista ATP 250 de Atlanta pela quinta vez

De virada, o #9 John Isner venceu seu compatriota #53 Ryan Harrison e se consagrou campeão pela quinta vez em nove edições do ATP 250 de Atlanta. Foi a segunda conquista consecutiva e contra o mesmo adversário - em 2017, a vitória foi com duplo 7/6. Este é o 14º título de Isner em sua carreira e segundo do ano.

Ryan Harrison, cabeça de chave número oito, venceu o primeiro set por 7/5 após conseguir a única quebra da parcial. Isner contou com saque inferior ao de seu adversário ao alcançar apenas 43% dos pontos vencidos com o segundo saque enquanto seu oponente perdeu apenas cinco pontos somando seus dois serviços.

Sacando melhor nos dois sets seguintes, Isner, cabeça de chave número um, precisou de apenas uma quebra em cada parcial para virar a partida e se tornar campeão do torneio localizado em solo americano com parciais de 5/7, 6/3 e 6/4, em 2h01 de partida. Com isso, o nono colocado do ranking ocupa, no momento, também a nona posição na corrida para o ATP Finals – torneio que conta com os oito tenistas que mais pontuarem na temporada.

We are going three in our #AtlantaOpen singles final! @JohnIsner answers the first set loss of 5-7 to @ryanharrison92 by winning the second set 6-3. pic.twitter.com/sCWyuqSX1j — BB&T Atlanta Open (@BBTatlantaopen) 29 de julho de 2018

O título de Atlanta é o segundo de Isner neste ano. Anteriormente venceu o alemão Alexander Zverev na final do Masters 1000 de Miami. Neste torneio, o jogador norte americano perdeu apenas dois sets – um na estreia contra o tenista tcheco Jiri Vesely e na própria final contra o alemão, jogo em que foi campeão ao vencer de virada.

Enquanto Isner irá se manter na nona posição do ranking da ATP, Ryan Harrison por sua vez irá cair quatro posições e passará a ocupar a 57ª colocação a partir de segunda-feira (30). Um fato interessante sobre Harrison é que, para se garantir na final, o tenista venceu todas as quatro partidas após ter perdido o primeiro set. Esta é a primeira vez em que um tenista vem de um set abaixo em um torneio e chega na final desde Tommy Haas, no Masters 1000 de Stuttgart em 2001.