Cilic vence Schwartzman em sets diretos e segue às quartas em Toronto

O atual finalista do Australian Open, Marin Cilic, venceu em sets diretos, com parciais de 6/3 e 6/2, o argentino Diego Schwartzman e garantiu assim sua vaga nas quartas de final do Masters 1000 de Toronto.

Com duas quebras a seu favor e uma contra, Cilic abriu o placar por 6/3 na primeira série em 36 minutos. Schwartzman teve dificuldades em devolver o primeiro serviço de seu adversário alcançando a inexpressiva marca de apenas 11% de pontos vencidos enquanto o cabeça de chave seis do torneio retornou 40%.

No segundo set, o argentino venceu apenas 44% dos pontos com seu primeiro serviço e também 44% com o segundo ficando atrás de Cilic que alcançou 70% e 64% respectivamente. Com facilidade, o campeão do US Open em 2014 conseguiu abrir 4/0 na parcial e liquidou a partida com 6/2, em 36 minutos.

O croata terá como adversário na próxima rodada o vencedor entre o líder do ranking Rafael Nadal e Stan Wawrinka. O tenista da croácia busca vencer o segundo título na temporada e o 19º na carreira.

Marin Cilic possui retrospecto negativo contra Rafael Nadal, vencendo apenas dois jogos em um total de sete encontros. Apesar disso, Cilic venceu o último confronto entre os dois – jogo que ocorreu no Aberto da Austrália nesta temporada e contou com a desistência do tenista hispânico no quinto set. Já contra o suíço Stan Wawrinka, o croata possui desempenho ainda pior ao vencer apenas dois confrontos em um total de 14 jogos entre os dois. Stan venceu os últimos oito jogos.