Kyrgios sofre, mas vence Albot e avança para segunda rodada do US Open

Nick Kyrgios começou sua campanha no US Open com vitória nessa terça-feira (28). O jovem australiano de 23 anos que atualmente ocupa o 30° lugar no ranking da ATP, venceu o moldávio #95 Radu Albot por 3 sets a 1, com parciais de 7/5, 2/6, 6/4 e 6/2, em 2h20 de jogo.

O australiano teve um bom começo de partida. Controlando o jogo e agressivo, Kyrgios fechou a primeira parcial em 7/5 e saiu na frente do placar. O duelo começou a mudar no segundo set na quadra Louis Armstrong. Após cair seu rendimento e jogar de forma displicente, o australiano viu Albot se aproveitar disso para vencer a segunda parcial por 6/2 e igualar o jogo.

A partida seguiu complicada para Kyrgios, que teve que salvar break points no terceiro set e por muito pouco não levou a virada. O australiano com esforço conseguiu sair da situação difícil e fechou em 6/4.

A terceira parcial foi mais tranquila, jogando bem melhor, o 30° do mundo conseguiu se sobressair em quadra e fechou em 6/2 e encerrou o jogo em 3 sets a 1.

Depois da partida Kyrgios comentou com seu jeito peculiar como trata as partidas e seus pontos durante o duelo.

“Não sei qual foi o ponto de virada, sinceramente. Os pontos para mim são todos iguais: vou para a linha de serviço e tento bater na bola o mais potente que consigo. E pronto”, disse o jovem australiano.

Perguntado sobre a segunda rodada onde enfrentará Pierre-Hugues Herbert, Kyrgios preferiu uma resposta mais bem-humorada.

“Para já nem quero pensar na segunda rodada. Por enquanto só quero jantar porque estou cheio de fome”, disse o irreverente tenista.

Na segunda rodada, o seu adversário será o francês #75 Pierre-Hugues Herbert, que bateu o indiano #96 Yuki Bhambri por 3 sets a 0, com parciais de 6/3, 7/6 e 7/5.