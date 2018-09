Medvedev nega conflito após vitória contra Tsitsipas, mas conta: "Me bloqueou no Instagram"

Depois do enorme desentendimento entre o #36 Daniil Medevdev e o #15 Stefanos Tsitsipas no ATP Masters 1000 de Miami, os tenistas voltam a se enfrentar, dessa vez na segunda ronda do US Open, onde o russo de 22 anos saiu vitorioso. Depois da polêmica que aconteceu em março, o encontro não passou batido pelo público - e nem pela mídia. Medvedev venceu pelas parciais de 6/4, 6/3, 4/6 e 6/3 em 2h38.

+ Confira ofertas de nosso parceiro Futfanatics

Depois do jogo, o russo negou o conflito, mas conta que não houve pedio de desculpas por parte do grego. "Nós não me falamos depois de Miami. Eu entendo que às vezes nossas emoções ficam no caminho, mas quando eu erro, eu me desculpo; ele não fez isso em nenhum momento", disse.

Obviamente perguntado sobre um possível desconforto com o adversário, negou qualquer tipo de problema. "Não existe qualquer conflito entre nós. Ele me bloqueou no Instagram, é estranho, mas ele até me disse 'Parabéns' hoje. Sem falar que nossos pais são bem próximos", finalizou.

No terceiro round do Aberto dos Estados Unidos, o russo enfrentará o croata #20 Borna Coric. Ambos se enfrentaram na primeira rondada de Wimbledon e o russo venceu com facilidade. A partida acontece na próxima sexta-feira (31).