Juntos pela primeira vez, Granollers/Ram vencem final de Paris contra Rojer/Tecau

A dupla inédita formada pelo espanhol Marcel Granollers e o estadunidense Rajeev Ram venceu o Masters 1000 de Paris neste domingo (4). Juntos pela primeira vez, eles bateram a dupla de longa data formada pelo holandês Jean-Julien Rojer e o romeno Horia Tecau por dois sets a zero, com um duplo 6/4, em 1h12.

Apesar de estarem juntos pela primeira vez, os dois somam muitos títulos em duplas na carreira. Granollers soma 16 troféus em nível ATP, mesmo número de Ram. Incrivelmente, eles não perderam nenhum set, tendo eliminado durante a semana duas das cinco parcerias que apareciam como cabeças de chave.

Rojer/Tecau começaram vencendo, mas cederam o empate e a virada. Após se recuperarem de um serviço quebrado, voltaram a ter o saque quebrado no quinto game e, apesar de pressionarem, acabaram cedendo a vitória por 6/4 a Granollers/Ram, muito focados na partida.

Rojer/Tecau perderam o saque no game de abertura do segundo set, mas quebraram imediatamente no seguinte. No entanto, Granollers/Ram não cometeram erros no saque, depois de terem quebrado os adversários no sétimo game, enquanto seguravam confortavelmente o saque. Assim como no primeiro set, os vencedores pressionaram e fecharam com a mesma parcial, 6/4, e levaram o título do Rolex Paris Masters de duplas.