Andreescu surpreende Wozniacki em Auckland e conquista maior vitória da carreira

Na madrugada nesta quinta-feira (3), o ASB Classic despediu-se da sua cabeça de chave número um e também vice-campeã atual do torneio, a #3 Caroline Wozniacki, que perdeu com duplo 6/4 para a canadense #152 Bianca Andreescu, 18 anos. Partida de 2h13 marcou primeiro encontro entre as jogadoras. Esta foi a primeira vitória de Andreescu contra uma tenista top 10.

Wozniacki vinha de uma vitória não muito empolgante em cima de Laura Siegemund. A atual número três do mundo não demonstrou grande desempenho na defesa do vice campeonato do torneio neo-zeolandes desde que fez sua estreia. Andreescu aproveitou.

Na primeira parcial, Wozniacki sofreu a primeira quebra em seu serviço no sexto game. Três games depois precisou de seis break points para converter a quebra a seu favor - apenas para ser quebrada novamente no game seguinte. Wozniacki não conseguiu sobreviver aos ralis ou até mesmo se construir pontos, dando para a adversária uma confortável margem para o entusiasmo. No fim, vitória de Andreescu por 6/4, em 57 minutos.

Wozniacki marcou o único ace da parcial e cada jogadora cometeu uma dupla falta.

Em uma segunda parcial mais longa e disputada, foram 10 break points e três conversões. Apesar de melhorar minimamente o seu jogo, a dinamarquesa não parecia realmente interessada em levar a partida ao terceiro set. Em 1h16, Andreescu fechou a parcial e fez história em sua curta carreira, eliminando Wozniacki.

A dinamarquesa agora prepara-se para o Australian Open, onde defende o título. Caso Naomi Osaka vença o WTA Premier de Brisbane, Wozniacki cairá para a quarta posição no ranking WTA.

Já Andreescu alcança pela segunda vez na carreira a fase de quartas de final de um torneio WTA - a primeira foi em Washington, 2017. Com a vitória, a canadense já alcança a posição de #132 no ranking, a melhor até agora. A jovem tem mais um grande desafio na próxima rodada do WTA de Auckland: enfrenta a #39 Venus Williams, que venceu em sets direitos a compatriota #173 Lauren Davis. A partida acontece na próxima sexta-feira (4).