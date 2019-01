Statham surpreende e elimina Chung na estreia do ATP 250 de Auckland 

O ano não começou muito bom para o #25 Hyeon Chung. O sul-coreano, que foi semifinalista do Australian Open 2018, foi surpreendido nessa terça-feira (8), pelo neozelandês #360 Rubin Statham e acabou perdendo por 2 sets a 0, com parciais de 7/5 e 6/3 na estréia do ATP 250 de Auckland.

O jogo começou todo dando a pinta que seria uma vitória fácil do sul-coreano. Chung logo de cara abriu 5/1 no primeiro set, mas viu um Statham guerreiro ir buscar o resultado e virar para 7/5, marcando um a zero no placar.

A segunda etapa foi marcada por muitos erros não forçados do sul-coreano, 25° do ranking da ATP, que sucumbiu diante de um adversário atento que não deu chances e fechou a última parcial em 6/3 e selou a vitória diante do cabeça de chave número seis.

Após a partida, o neozelandês de 31 anos comentou o gosto da vitória em casa diante da torcida e de seus familiares. "Há um pouco mais de pressão, mas há também uma energia atrás de você e um bom acompanhamento, então quando você começa a jogar bem, eles realmente ficam atrás de você e pode ter contato com os fãs e familiares que me apoiaram ao longo dos anos, tem sido muito especial. ”, disse Statham.

Na próxima rodada do ASB Classic, Statham irá enfrentar o alemão #58 Jan-Lennard Struff, que venceu o sérvio Laslo Djere, com parciais de 7/6 e 2/0 (desistência), e avançou para a segunda rodada.