Rublev vence Pouille com facilidade e está nas oitavas de final do ATP 250 de Sydney

Com facilidade, o #84 Andrey Rublev venceu o francês o #30 Lucas Pouille com parciais de 6/2 e 6/3, em 1h07, e avançou para as oitavas de final do ATP 250 de Sydney, nesta terça-feira (8). Esta foi a quarta derrota de Pouille em quatro jogos disputados na temporada de 2019, somando a Hopman Cup. O tenista gaulês agora conta com a nova técnica Amelie Mauresmo – que já treinou nomes como Michaël Llodra, Viktoria Azarenka, Mario Bartoli e Andy Murray – em sua equipe.

Ao quebrar os dois primeiros games de serviço de seu oponente, Rublev abriu a larga vantagem de 4/0 no placar. Apenas administrando-a, venceu a primeira parcial por 6/2, em 28 minutos. O tenista russo perdeu apenas um ponto com seu primeiro serviço e um ponto com o segundo, enquanto Pouille obteve percentuais abaixo de 60% com os dois saques.

O russo não teve seu serviço ameaçado em nenhum momento do primeiro set, Lucas, por sua vez, salvou duas chances de quebra em um total de quatro. Das 31 vezes que Rublev pontuou, 15 foram em games de serviço de seu adversário.

Apesar de ter desempenho menor em relação aos pontos vencidos com o segundo serviço, Rublev seguiu firme na segunda parcial e perdeu apenas um ponto com o primeiro saque – alcançando assim a marca de 92%. Mais uma vez, seu serviço não foi ameaçado durante a série e aproveitou duas das cinco oportunidades que teve de quebrar o francês. Pouille só conseguiu ganhar seis pontos no serviço do russo, enquanto o qualifier venceu 47% dos pontos no saque do cabeça de chave número seis.

Andrey Rublev perdeu três meses da temporada passada chegando a perder torneios como Roland Garros e Wimbledon. Atual número 84 do ranking, busca vencer seu segundo título na carreira. O primeiro e único ocorreu em 2017 quando foi campeão no ATP 250 de Umag em cima do italiano Paolo Lorenzi com parciais de 6/4 e 6/2.

O russo terá o tenista japonês #75 Yoshihito Nishioka como próximo adversário no Sydney International. Curiosamente, Rublev e Nishioka garantiram vaga na chave principal do torneio após vencerem o torneio qualificatório.