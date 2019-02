Bautista Agut estreia em Sófia com vitória de virada contra Ebden

Mantendo seu ótimo início de temporada, o #18 Roberto Bautista Agut venceu o australiano #45 Matthew Ebden por 3/6, 6/3 e 6/2 na quarta-feira (6) e selou seu passe para as quartas de final no ATP 250 de Sófia. Após ganhar folga na primeira rodada, o cabeça de chave número quatro estreou com vitória após um complicado jogo que durou 1h50.

O jogo, jogado na Quadra Central, começou com Bautista bastante errante no serviço - cedeu seu primeiro saque cometer duas faltas duplas, cometendo três no total na primeira etapa. Apesar disso, o espanhol recuperou e devolveu o intervalo sofrido, igualando o placar em 3/3. O próximo game foi fundamental na evolução do primeiro set. Ebden conseguiu salvar dois game points e, imediatamente depois, RBA perdeu seu saque novamente, que viu o australiano fechar em 6/3.

O segundo set reeditou o placar de 6/3, mas desta vez em favor de Bautista Agut. O espanhol, que melhorou significativamente o desempenho do seu serviço, aproveitou uma das duas bolas de quebra que tinha no quarto serviço do Ebden para fazer o segundo set.

O australiano, que não desfrutou de qualquer game point neste segundo set, foi prejudicado por um baixo 30% de segundos serviços ganhos, uma percentagem muito inferior aos 83% assinados por Bautista Agut.

Outras duas oportunidades de quebra foram do espanhol no terceiro e último set. Graças a elas, e ao fato de consolidar a sua firmeza ao serviço do segundo set, Bautista terminou a sua estreia em Sófia com um imponente 6/2.

Na próxima rodada do Sofia Open, Bautista Agut enfrenta o vencedor do confronto entre o húngaro #47 Martón Fucsovics e o alemão #121 Yannick Maden​​​​​​​.