Londero fecha semana dos sonhos com vitória contra Pella e é campeão do ATP 250 de Córdoba

O #112 Juan Ignacio Londero venceu o #59 Guido Pella e se consagrou campeão do ATP 250 de Córdoba, na Argentina. Em duelo de tenistas da casa, o jogador convidado do torneio, que teve sua primeira edição neste ano, derrotou na decisão o cabeça-de-chave número oito por dois sets a um, com parciais de 3/6, 7/5, 6/1, na noite deste domingo (10).

Antes do Córdoba Open, Londero, 25 anos, nunca havia vencido nenhum jogo ATP na carreira - eram três derrotas em três partidas anteriores -, e, consequentemente, disputou sua primeira final. O tenista de 25 anos garante sua primeira vez no top 100 na atualização do ranking, subindo da posição #112 para #69. Já Pella continua sem títulos, perdendo sua quarta final em quatro disputadas.

Pella foi quem, na verdade, iniciou o confronto mandando no jogo. Ele obteve quebra logo no primeiro game de serviço do adversário e manteve a vantagem até o final do set. Pouco mais de meia hora depois, ele tinha 6/3 e um a zero no placar.

A segunda parcial foi a mais disputada, tendo uma hora de duração. Londero estava novamente com uma quebra atrás no placar, mas conseguiu reverter dessa vez. O wildcard partiu ainda mais para as bolas vencedoras e empurrou o adversário para trás. Pella se defendeu muito bem, como sempre, mas não teve resposta para alguns golpes certeiros que recebeu. Foram oito winners de devolução no set, o dobro em relação ao oponente. Com o 7/5, a partida foi para o set desempate.

Na terceira e última parcial do jogo, o cabeça de chave número oito não teve chance. Londero foi quase impecável. Apesar de ter sido quebrado uma vez, conseguiu levar o game no serviço do adversário três vezes. Foram cinco aces, cinco winners de devolução e 100% de conversão em break points a favor. Tudo isso culminou para um 6/1 em 30 minutos e o primeiro troféu de nível ATP.

No seu caminho para o título do torneio inaugural em Córdoba, além de vencer Pella, Londero bateu o chileno Nicolás Jarry, o italiano Lorenzo Sonego, e os argentinos Pablo Cachín e Federico Delbonis.

O ATP 250 de Córdoba entrou no calendário desta temporada no lugar do Torneio de Quito, no Equador. A competição argentina marca o início da gira sul-americana de saibro. Nas próximas semanas, ainda há o Torneio de Buenos Aires, o Rio Open e o Brasil Open.