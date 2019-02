Basilashvili vira contra Chung e avança em Roterdã

O nono cabeça de chave, #21 Nikoloz Basilashvili ,derrotou o sul-coreano #52 Hyeon Chung por 4/6, 7/6 e 6/2, em 2h17, na estreia do ATP 500 de Roterdã, na Holanda. Esta foi a quinta vitória do georgiano na temporada. Menos de um ano atrás, Chung atingia o auge de sua carreira, mas ele está a milhas dessa forma, vencendo apenas um jogo em 2019.

Com apenas 45% no primeiro serviço, Basilashvili disparou 15 aces, mas também nove duplas faltas, enfrentando nove break points no seu saque e sofrendo quatro quebras para ganhar apenas quatro pontos a mais que seu rival. Chung teve que jogar contra 11 break points e ele deu saques cinco vezes, criando um break point de 5/5 no segundo set, mas perdendo a maioria dos grandes pontos depois disso para acertar a saída mais cedo do que ele esperava.

Liderando 4/1, Basilashvili ainda teve que ar o primeiro saque, com Hyeon servindo bem e ganhando nos games sete e nove antes de fechar no décimo game com 40-0, garantindo a parcial por 6/4. Chung marcou uma quebra no início do segundo set, antes de marcar um backhand fácil no jogo quatro, que lhe custou o break e o momentum.

Basilashvili quebrou de novo para fazer 5/3, mas não conseguiu servir para o set, espalhando um grande erro de voleio na rede para entregar o game a Chung, que teve a oportunidade de fechar a partida no tiebreak. O georgiano, porém, dominou o game desempate e fez 7-1 para sobreviver na partida.

Chung não tinha muito mais no tanque, tendo apenas quatro pontos no retorno no terceiro set e ficando para trás quando seu backhand caiu no game três. Outro backhand solto do coreano mandou o georgiano por 4/1 na frente. Basilashvili cruzou a linha de chegada com um ace no jogo oito para marchar rumo ao segundo round, fechando em 6/2.

Na segunda rodada do Rotterdam Open, Basilashvili enfrentará o vencedor do confronto entre o #39 Martin Klizan e o #38 Martón Fucsovics.