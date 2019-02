Sólida, Brady arrasa Ostapenko com direito a 'pneu' e avança  à segunda fase de Dubai 

Com grande apresentação, a qualifier #117 Jennifer Brady sobrou na manhã desta segunda-feira (18). Em duelo válido pela segunda rodada do WTA Premier 5 de Dubai, a americana bateu a favorita, #22 Jeļena Ostapenko, por 2 sets a 0, parciais de 6/4 e 6/0, em 1h15 de partida.

A primeira parcial foi bem disputada, com as duas tenistas tentando passar a frente no confronto. O primeiro set foi marcado por quebras de serviço, com sete duplas faltas e apenas um serviço confirmado para cada lado, a partida estava empatada em 4/4. Firme nas devoluções, a americana conseguiu a sua quarta quebra no décimo game e fechou em 6/4, em 46 minutos.

No segundo set, Brady aproveitou o embalo da última parcial e começou da melhor forma possível, enquanto Ostapenko parecia frustrada com mais uma partida ruim. A tenista do Estados Unidos voltou sacando melhor, errou pouco e aproveitou as chances oferecidas pela tenista da Letônia. Com três quebras de serviço e sem enfrentar break point, a americana sacramentou a vitória com 'pneu' e a classificação para a terceira rodada do WTA de Dubai.

Na próxima fase do Dubai Tennis Championships, Brady medirá forças com a tenista da Eespanha, #26 Carla Suarez Navarro, que venceu fácil a tcheca #48 Barbora Strycova por 2 sets a 0, parciais de 6/1 e 6/3, em 1h16.