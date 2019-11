Albot faz história, vence Evans em Delray Beach e é o primeiro moldavo campeão da ATP

Mais um tenista conquista seu primeiro título de ATP da carreira m 2019. O moldavo #82 Radu Albot, de 29 anos, que jamais havia passado de uma semi na carreira, salvou três match points e derrotou o qualifier britânico #148 Daniel Evans, por 3/6, 6/3 e 7/6(7), em 2h55, neste domingo (24), na decisão do ATP 250 de Delray Beach, nos EUA.

Albot se torna assim o primeiro tenista da Moldávia a conquista um ATP e também a avançar para sua melhor posição do ranking na carreira - #52. O único outro moldavo a figurar no top 200 foi Roman Borvanov, em 2011.

Antes de derrotar Ivo Karlovic, Nick Kyrgios, Steve Johnson e anotar uma histórica virada sobre Mackenzie McDonald na semi - perdeu o primeiro set por 3/6 e aí anotou duplo 6/0 -, Albot tinha feito semifinais em Metz, em setembro do ano passado, e Montpellier, semanas atrás.

Com seu estilo que mescla bom saque, jogo sólido de fundo e muitas idas à rede, Albot e Evans fizeram um jogo de muitas alternativas em todos os sets, em que ambos ofereceram muitas chances de quebra. No total, Albot salvou seis de nove e Evans, 10 de 13.

No set final, Albot chegou a ter 4/2 e uma chance para 5/3, mas permitiu o empate no oitavo game. Os dois foram ao tiebreak e Evans abriu 4-1 e depois 6-4, com o segundo match point com o serviço a favor. Buscou uma cruzada na linha e chegou a comemorar a vitória, mas o desafio mostrou que a bola havia saído. Por fim, cometeu dupla falta para entregar o troféu do Delray Beach Open ao adversário.

Evans fez sua segunda final da carreira, tendo sido vice em Sydney de 2017. Chegou a estar então no top 50, mas foi suspenso por uso de cocaína. Agora, garante uma ascensão de 43 posições, se aproximando do top 100 - deve ficar em #105.