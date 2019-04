Coric sofre contra lucky loser Vesely, mas segue à segunda rodada em Dubai

Foi muito sofrido, mas o #13 Borna Coric, em apenas seu terceiro torneio no ano, teve de trabalhar duro para se qualificar para as oitavas de final do ATP 500 do Dubai. O tenista croata venceu o lucky loser #96 Jiri Vesely, com os parciais de 7/5, 3/6 e 7/6(4), numa longa batalha com mais 2h50 minutos de jogo, nesta terça-feira (26).

Coric voltou a realizar uma exibição longe daquilo que demonstrou no ano passado e foi preciso lutar para se qualificar. Vesely, que substituiu o desistente Mikhail Kukushkin, podia ter vencido o duelo, já que, no terceiro set, teve um break point no 4/4 que podia ter sido decisivo. Coric conseguiu fazer valer o seu estatuto de sexto cabeça de chave nos momentos finais e carimbou a sua passagem para a próxima fase.

Na luta por um lugar nas quartas de final do Dubai Tennis Championships, Coric tem pela frente um duro teste. O croata enfrentará o #88 Tomas Berdych, que passou na estreia em três sets contra o #98 Ilya Ivashka.