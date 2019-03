Delbonis/González batem Bambridge/O'Mara e conquistam bi do Brasil Open

Pelo segundo ano consecutivo, Federico Delbonis e Maximo Gonzalez conquistaram o título de duplas do Brasil Open, disputado em quadra de saibro no Ginásio do Ibirapuera, em São Paulo. Os argentinos venceram neste sábado os britânicos Luke Bambridge e Jonny O'Mara por 6/4 e 6/3, em 1h01, neste sábado (2).

Um bicampeonato de duplas no Brasil Open não acontecia desde o biênio de 2006 e 2007, quando os tchecos Lukas Dlouhy e Pavel Vizner faturaram dois títulos seguidos na Costa do Sauípe.

O mineiro Bruno Soares é o maior campeão do torneio, com três conquistas. Ainda no Sauípe, em 2011, ele foi campeão em parceria com o conterrâneo Marcelo Melo. Já no Ibirapuera, Soares venceu as edições de 2012 com o norte-americano Eric Butorac e de 2013 ao lado do austríaco Alexander Peya.

Delbonis tem ótimo histórico no ATP 250 de São Paulo. O canhoto de 28 anos conquistou na capital paulista o primeiro de seus dois títulos de simples na ATP em 2014. Nas duplas, seus únicos troféus foram os dois obtidos no Ginásio do Ibirapuera.

Já o veterano Maximo Gonzalez, de 35 anos, está com o melhor ranking da carreira em duplas ao ocupar o 28º lugar e conquistou seu sétimo título da carreira e o terceiro na temporada. O experiente argentino ganhou três torneios seguidos no saibro, triunfando no Rio Open e também em Buenos Aires.