Ostapenko supera Zhang de forma convincente e avança em Indian Wells

Campeã de Roland Garros em 2017 e ex-top 5, a letã #22 Jelena Ostapenko marcou uma boa vitória por 6/2 e 6/1 sobre a chinesa #40 Shuai Zhang. Ostapenko precisou de 1h10 para avançar à terceira rodada do WTA Premier Mandatory de Indian Wells, em partida disputada nesta sexta-feira (8).

A 22ª cabeça de chave do torneio, Ostapenko ganhou 65 pontos WTA, defendendo as pontuações do ano passado. A letã, que venceu sua primeira partida em sets diretos no ano, oportunizou incríveis 16 break points na partida, confirmando seis deles, enquanto foi quebrada por Zhang apenas uma vez. A chinesa também cometeu oito duplas faltas, e não conseguiu nenhum ace.

