Kerber não toma conhecimento de Bencic, vence com autoridade e está na final de Indian Wells

A alemã #8 Angelique Kerber bateu a suíça #23 Belinda Bencic por 2 sets a 0, parciais de 6/4 e 6/2 e alcançou, pela primeira vez na carreira, a final do WTA Premier Mandatory de Indian Wells. Num jogo que demorou apenas 1h07 minutos, a ex-número 1 do mundo mostrou o melhor do seu jogo e não deu chances à adversária, que tinha vantagem no confronto direto, até então, com 3 vitórias em 4 jogos.

O primeiro set foi marcado por bastante equilíbrio entre as duas jogadoras. Belinda Bencic quebrou logo de cara o serviço da alemã e posteriormente conseguiu mais uma quebra, ficando por duas vezes à frente do placar, mas não conseguiu segurar a vantagem. Enquanto a suíça insistia nas bolas mais altas no fundo de quadra, Kerber impunha sem típico jogo de gerar força nos contra ataques, devolvendo com seu forehand letal, baixo e rente ao chão para conseguir os winners. Devolvendo as duas quebras que sofrera e conseguindo mais uma no 10º game do set, Kerber fechou a primeira parcial em 6/4.

No segundo set, tranquilidade para Kerber. Apesar de ter sido novamente quebrada logo de cara, à exemplo do primeiro set, a alemã se recuperou muito bem no jogo e venceu seis games consecutivos até fechar a a parcial em 6/2. Destaque para os 13 winners conquistados no segundo set pela alemã, fator que contribuiu bastante para o êxito em quadra.

Angelique Kerber chega à sua 29ª final de torneios WTA na carreira, a primeira de nível Premier Mandatory, e enfrenta a surpreendente canadense #60 Bianca Andreescu, em duelo previsto para ocorrer no próximo domingo (17), às 16h, horário de Brasília.