Niculescu surpreende Muguruza no WTA de Miami e avança para enfrentar Wozniacki

A qualifier romena #138 Monica Niculescu utilizou todas suas armas conseguiu uma reviravolta épica no Miami Open nesta sexta-feira (22), derrubando a ex-número um do mundo, atual #17 Garbiñe Muguruza, por 7/6(0), 4/6 e 6/2, em 2h54 de jogo, avançando para a terceira rodada no sul da Flórida.

A bicampeã de Grand Slam e ex-número um do mundo, Muguruza venceu sua única partida contra Monica Niculescu com um duplo 6/1, desmantelando a adversária em Linz em 2016. Mas foi a número 138 do mundo, Niculescu, que se manteve firme para superar em três sets e conquistar a vitória sobre uma Top 20 depois de quase três horas.

Niculescu levou a melhor sobre o segundo saque de Muguruza na partida: a romena venceu dois terços dos pontos ao retornar esse golpe durante a partida em geral. As adversárias combinaram-se para 17 quebras de serviço na partida, mas foi Niculescu quem reivindicou a maioria quando eles contaram, enfrentando e salvando apenas um único break point no decisivo terceiro set.

Niculescu se encontrará no WTA Premier Mandatory de Miami com outra ex-número um do mundo na terceira rodada: a dinamarquesa #13 Caroline Wozniacki, que venceu a #36 Aliaksandra Sasnovich, da Bielorrússia, por um duplo 6/4. Wozniacki venceu todas os seus nove confrontos anteriores e as duas tiveram algumas rusgas em confrontos anteriores.