Halep passa fácil por Townsend em Miami e vai à terceira rodada

Cabeça de chave número dois, a romena #3 Simona Halep reservou seu lugar na terceira rodada do Miami Open em pouco mais de uma hora nesta sexta-feira (22). Halep derrotou a norte-americana Taylor Townsend deixando escapar apenas quatro games na partida inteira, vencendo por 6/1 e 6/3, na segunda rodada.

No set de abertura que durou apenas 29 minutos, Halep salvou todos os quatro break points que enfrentou e quebrou Townsend três vezes, e quebrou mais duas vezes no segundo set. A norte-americana, em grande parte, lutou para sacar ao longo de 63 minutos do jogo, quando ela cometeu cinco faltas duplas e venceu pouco mais de 40% dos pontos disputados nos games em que estava sacando.

Depois de quebrar Halep pela primeira vez na partida no terceiro game do segundo set, Townsend se mostrou incapaz de permanecer no mesmo nível da atual campeã de Roland Garros por muito mais tempo. A quebra decisiva para a romena ocorreu no sexto game, com a canhota de 22 anos falhando duas vezes com duplas faltas recolocando a romena no game e a ex-número um perdendo apenas um ponto em seus dois últimos games de serviço para assim garantir o triunfo.

Enquanto agendava uma vaga para uma possível terceira partida contra Lesia Tsurenko nas últimas quatro semanas, Halep teve a notícia da desistência da ucraniana. Assim, a romena vai enfrentar na próxima fase do WTA Premier Mandatory de Miami a lucky loser eslovena #93 Polona Hercog, que passou pela japonesa #112 Misaki Doi.