Rublev surpreende Cilic e segue vivo no Masters 1000 de Miami

O russo #99 Andrey Rublev manteve o embalo depois de ter passado por um qualifying de duas rodadas e pelo japonês Taro Daniel na estreia da chave principal do Masters 1000 de Miami. O jovem jogador de 21 anos eliminou o #11 Marin Cilic, ao marcar um duplo 6/4 contra o experiente croata de 30 anos neste sábado (23).

Cilic acumula apenas quatro vitórias e quatro derrotas neste começo de temporada. O ex-número três do mundo não conseguiu defender o vice-campeonato do Australian Open e cair ainda nas oitavas em Melbourne. Semanas depois, acabou saindo do top 10. O croata, que sofrendo com lesões no joelho, também caiu na estreia em Dubai e na terceira rodada em Indian Wells.

Rublev já chegou a ser número 31 do mundo em fevereiro do ano passado, pouco antes de sofrer uma lesão nas costas que o tirou de quadra por três meses e comprometeu seu desempenho mesmo depois da volta ao circuito. O russo agora terá pela frente no Miami Open um duelo de jovens contra o canadense de 19 anos, o #23 Denis Shapovalov, que vem de vitória sobre o #97 Daniel Evans.