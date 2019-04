Puig despacha Sabalenka e segue firme em Charleston

Com uma grande exibição, a #63 Monica Puig, campeã olímpica na Rio 2016, alcançou uma de suas maiores vitórias desde a conquista da medalha de ouro. Nesta quarta-feira (4), a jogadora do Porto Rico despachou a bielorrussa #10 Aryna Sabalenka, com parciais de 6/2 e 7/5, e garantiu a sua qualificação para as quartas de final do WTA Premier de Charleston.

A número 63 do ranking demonstrou uma ótima qualidade de jogo e conseguiu impôr o seu tênis perante uma Sabalenka que, apesar de ser fiel ao seu estilo de jogo agressivo, nunca conseguiu colocar verdadeiramente em causa uma possível recuperação no marcador, ainda que tenha feito um break para igualar o segundo set em 4/4.

Puig ainda não perdeu sets neste torneio - passou também por Sara Errani e Sofia Kenin. Esta foi sua sétima vitória da carreira frente a tenistas do top 10 e, com isso, alcançou o seu melhor resultado em 2019. A porto-riquenha não vencia três partidas seguidas desde o WTA Premier 5 de Wuhan, em setembro do ano passado.

Na luta por um lugar nas semifinais do Volvo Car Open, Puig defrontará a #32 Danielle Collins, que passou nas oitavas de final pela #82 Kaia Kanepi.