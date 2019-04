Após furar o quali, Monteiro atropela Struff na estreia e avança às oitavas em Munique

Após vencer duas partidas e furar o qualifying, o #111 Thiago Monteiro estreou com o pé direito na chave principal do ATP 250 de Munique. Nesta terça (30), o brasileiro arrasou o alemão #48 Jan-Lennard Struff, que vinha de uma ótima semana em Barcelona, por 2 sets a 0, com duplo 6/1, em apenas 51 minutos de duelo.

Dominante durante todo o confronto, Monteiro terminou o jogo com 80% dos pontos ganhos com ambos os serviços, além de ter quebrado o saque de Struff em cinco oportunidades. Dos 79 pontos disputados ao londo da partida, o cearense venceu 53. Já acostumado com as condições de jogo em Munique - venceu dois adversários para furar o quali -, o tenista brasileiro não teve problemas para despachar o alemão, que na semana passada teve uma boa campanha em Barcelona, perdendo apenas para Nadal nas quartas.

Após a vitória, Thiago destacou a grande atuação e comemorou o fato do confronto ter sido adiado por causa da chuva, possibilitando a ele mais tempo de descanso.

"Foi o meu melhor jogo dos últimos tempos. Eu venho jogando num bom nível, mas hoje foi acima. Estive sólido o tempo todo. Não esperava esse resultado desta forma, mas que bom que aconteceu. Agora já estou com três vitórias aqui e vou embalando. Sem dúvida o dia a mais para descansar foi muito bom, porque o dia anterior tinha sido bem duro (ele precisou de dois jogos no fim de semana para passar o qualifying). Eu estava preparado para jogar ontem, mas o dia a mais foi muito melhor".

Nas oitavas de final do BMW Open, Monteiro enfrentará o húngaro #35 Marton Fucsovics, cabeça de chave número oito do torneio. No final de sua entrevista, o cearense projetou o duelo.

"Preciso continuar acreditando nas coisas que venho fazendo. Sei que vou enfrentar um cara que está jogando em alto nível há um bom tempo e gosta dessas condições. Mas quero dar o meu melhor para fazer uma boa campanha".