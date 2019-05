Pouille supera Coric em Madrid e vence primeira partida ATP desde o Australian Open

Em sets diretos com parciais de 6/3 e 7/5, o #28 Lucas Pouille eliminou o #15 Borna Coric e garantiu vaga as oitavas de final do Masters 1000 de Madrid. Nesta terça-feira (7), o francês precisou de 1h45 para bater o croata e igualar o confronto direto, agora com duas vitórias para cada.

Esta foi a primeira vitória de Pouille desde o Australian Open – em que chegou na semifinal e foi eliminado por Rafael Nadal – desconsiderando o Challenger de Bordeaux, onde foi campeão na última semana batendo o #149 Mikael Ymer na final. O francês perdeu na primeira rodada de Sydney, Montpellier, Indian Wells, Miami, Monte Carlo e Barcelona.

Com uma quebra no oitavo game, Pouille sacou para o set e fechou a primeira parcial na primeira oportunidade por 6/3, em 38 minutos. Coric teve quatro oportunidades de quebrar seu adversário, mas não aproveitou nenhuma. Dependente do primeiro serviço, o croata ganhou apenas um ponto com seu segundo saque.

O tenista francês se manteve firme no segundo set quebrando Coric logo no primeiro game. Administrando a vantagem, chegou a abrir 4/2 no placar, mas viu o oponente igualar o placar ao devolver uma das quebras.

Mais uma quebra foi suficiente para Pouille sacar para o jogo e, no segundo match point, liquidar o set em 7/5 e finalizar a partida em 1h07. Novamente Coric passou por dificuldades para conseguir quebrar o saque de seu adversário. Em nove oportunidades, só conseguiu aproveitar uma.

Pouille enfrentará na próxima rodada do Mutua Madrid Open o #52 Hubert Hurkacz, que, por sua vez, eliminou a jovem promessa australiana, #27 Alex de Minaur. Hurkacz e Pouille já se enfrentaram uma vez no circuito. O único encontro entre os dois aconteceu nesta temporada em Indian Wells e contou com a vitória do polonês com parciais de 6/2 3/6 6/4.