Bia Haddad é flagrada no antidoping e suspensa provisoriamente pela ITF

Notícia nada boa para o esporte brasileiro. Nesta terça-feira (23), a tenista brasileira Beatriz Haddad Maia, número 99 do ranking da WTA, foi suspensa provisoriamente pela Federação Internacional de Tênis (IFT) por violar o código antidoping.

Segundo a ITF, as amostras da brasileira de 23 anos foram recolhidas durante o WTA 125k de Bol, na Croácia e revelaram a presença de duas substâncias: metabólitos de SARM S-22 e SARM LGD-4033, anabolizante proibido pela Agência Mundial Antidoping (WACA).

O exame ocorreu no dia quatro de junho, a análise do exame foi feita no laboratório de Montreal, no Canadá. Por meio de nota oficial, a assessoria de Bia Haddad negou o ocorrido:

''A tenista Beatriz Haddad Maia recebeu com surpresa, na manhã desta terça-feira (23), a notificação do Programa de Anti-Doping da ITF que, em teste realizado no Croatia Bol Open, no mês passado, foi encontrado as substâncias SARM S-22 e SARM LGD-4033. A atleta esclarece que jamais procurou obter vantagem indevida, sempre respeitou o jogo limpo e que trabalhará na sua defesa para provar sua inocência.''

Quando o ITF decidir a audiência, a tenista poderá recorrer ao Tribunal Independe da entidade para contestar a suspensão provisória e provar a sua inocência. Bia Haddad é a única brasileira no top 250 da WTA e também única sul-americana entre as 100 melhores do mundo.