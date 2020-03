Watson triunfa em longa partida contra Fernandez e conquista WTA de Acapulco

A #69 Heather Watson garantiu na noite deste sábado (29) o seu quarto título da carreira. A britânica levantou o troféu do WTA de Acapulco, no México, após derrotar a surpresa #190 Leylah Fernandez na decisão. O placar foi de 2 sets a 1, com parciais de 6/4, 6/7(8) e 6/1, após 2h50 de partida.

Aos 17 anos, Fernandez já fazia o torneio dos sonhos somente de chegar até a final. Vinda do qualifying, a canadense sequer havia perdido um set no torneio. Ela queria ainda mais na decisão e deu muito trabalho para a favorita, principalmente com seus ótimos golpes que ‘beijavam’ as linhas da quadra.

Ainda assim, o controle do marcador sempre ficou com Watson. Seu forte backhand e saque firme (seis aces e 79% de aproveitamento com o primeiro saque) permitiram que ela mandasse no jogo desde o início. Fernandez teve muito mérito em prolongar o duelo, mas boa parte foi devido à britânica, que desperdiçou diversas chances de fechar a conta mais cedo.

No primeiro set, a número 69 do mundo já venceu logo os quatro primeiros games e abriu grande vantagem. Ela sacou para o set em 5/1, mas teve uma das quebras devolvidas. O mesmo não aconteceu, porém, na segunda chance que teve e a etapa inicial estava garantida em 6/4.

A segunda parcial durou quase 1h30. Watson mais uma vez abriu quebra na frente da oponente no começo, mas levou o troco em seguida. As duas então confirmaram seus serviços dali em diante, com break points salvos ou em games rápidos, e foram para o tiebreak. A britânica voltou a comandar o placar e teve cinco match points a seu favor, mas Fernandez salvou todos e conseguiu uma grande reação, para fazer 7/6, com 10-8 no game​​​​​​​ desempate.

Mesmo com as chances desperdiçadas, Watson não se deixou abalar e voltou ainda mais confiante para o terceiro set. Ela dominou a canadense e não deu uma chance sequer. Apenas um game perdido e a vitória estava garantida na decisão do Abierto Mexicano Telcel após 40 minutos. O quarto troféu da carreira da britânica demorou, mas saiu.

Heather Watson não foi só a primeira de seu país a triunfar em Acapulco, mas também a primeira a chegar à decisão. Com esse título, ela retorna ao top 50 da WTA e fica próxima da sua melhor posição até hoje, de número 38 em janeiro de 2015. O confronto direto com Fernandez se atualiza agora para 3-0.

Fernandez, aliás, também terá uma grande mudança em seu ranking. Ela deve subir mais de 60 posições, entrando no top 130. Ela é a segunda melhor ranqueada do seu país, apenas atrás da #4 Bianca Andreescu.