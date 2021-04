Azarenka salva dois match points e elimina Putintseva do Grampians Trophy

Atuando pela primeira vez em 2021, a #13 Victoria Azarenka superou a #28 Yulia Putintseva em jogo tenso na segunda rodada do Grampians Trophy. Azarenka salvou dois match points e bateu a cazaque com parciais de 6/4, 1/6 e 11-9, em 1h44, na noite desta quinta-feira (4) no Brasil e manhã de sexta-feira (5) na Austrália.

O Grampians Trophy é um dos três torneios da série WTA 500 que estão acontecendo como preparação para o Australian Open. Este torneio reúne tenistas que tiveram que passar pela fase mais restrita da quarentena em Meblourne por estarem em aviões com pessoas que testaram positivo para Covid-19.

Putintseva venceu os quatro primeiros games da partida, mas, depois disso, Azarenka se recuperou em grande estilo. A bielorrussa venceu apenas 24 dos últimos 28 pontos da parcial e fechou o set com autoridade: 6/4, em 44 minutos.

No segundo set, porém, o nível da ex-número um do mundo despencou. Ela somou cinco duplas faltas, venceu apenas 3/14 pontos com o segundo saque e não conseguiu nenhum break point. Putintseva, que terminou o primeiro set sem nenhum winner, venceu o segundo por 6/1, em 40 minutos.

Por causa da paralisação na programação nos torneios em Melbourne na quinta-feira (4) por um caso de Covid-19 em um dos funcionários de um hotel onde os atletas se hospedam, a WTA resolveu transformar os terceiros sets em match tiebreaks até 10 para diminuir o desgaste.

Na decisão, Putintseva chegou a abrir 5-1, mas Azarenka reagiu e chegou a fazer 4-5. A cazaque, porém, controlou o placar até abrir 9-7, mas a bielorrussa teve muito sangue frio para salvar dois match points. Ela fechou a partida com uma sequência de quatro pontos em sequência, garantindo a vitória por 11-9 em 20 minutos.

Nas quartas de final, Azarenka enfrenta a vencedora do confronto entre a #23 Anett Kontaveit e a #329 Bethanie Mattek-Sands.