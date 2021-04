Sasnovich derrota Bouchard e avança à segunda rodada em Lyon

A #96 Aliaksandra Sasnovich está na segunda rodada o WTA 250 de Lyon, na França. A bielorrussa avançou após vitória nesta terça-feira (2) sobre a wildcard #143 Eugenie Bouchard por 2 a 0, com parciais de 7/6(7) e 6/2.

O jogo teve uma longa duração para apenas dois sets no total, com 1h43. Isso se deveu muito por conta da primeira parcial, que teve diversas mudanças de liderança, com três quebras para cada tenista, e demorou quase uma hora. A segunda parcial também não foi curta, mesmo com poucos games em jogo, porque a maioria deles se prolongou para além da igualdade 40/40.

Sasnovich teve pouca vantagem sobre a oponente nos fundamentos, mas já foi o suficiente para lhe dar a vitória. Seu aproveitamento de primeiro saque ficou em 63% contra 57% da adversária, e o sucesso com o segundo foi de 39% contra 36%.

O que mais fez a diferença foram os momentos importantes, os break points, principalmente no segundo set, já que o inicial foi para o tiebreak. Ambas se salvarem em metade das chances contra, mas Bouchard teve um total de 12, e assim perdeu o saque seis vezes, enquanto a bielorrussa sofreu quatro quebras.

A canadense teve ainda uma boa chance de sair na frente do placar. Depois de sair perdendo por 5/1, ela forçou um tiebreak. Ela chegou a sacar em 5-3 no game desempate da primeira etapa e chegou a ter um set point. Depois disso, porém, ela perdeu seis dos oito pontos que vieram e viu a tenista do outro lado virar.

O segundo set já foi mais tranquilo para Sasnovich, apesar dos games apertados. Bouchard teve game points em sete dos oito games da partida, mas só converteu dois. Mesmo saindo atrás com uma quebra contra no primeiro game, a bielorrussa venceu os próximos quatro seguidos e fechou no fim em 6/2.

Na próxima rodada do Open 6eSens Métropole de Lyon, a bielorrussa enfrentará a vencedora do confronto entre a #59 Alize Cornet e a #218 Clara Burel.