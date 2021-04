Bouchard supera McNally e garante vaga nas semifinais em Guadalajara

Depois de uma estreia complicada, a wildcard #144 Eugenie Bouchard venceu a segunda partida seguida em dois sets no WTA 250 de Guadalajara. Nesta quinta-feira (11), a canadense garantiu vaga às semifinais no México com vitória por 2 sets a 0 sobre a #120 Catherine McNally, 19 anos, parciais de 6/4 e 6/3.

Apesar de ser quebrada três vezes, Bouchard se mostrou mais segura no serviço durante o set. Ela teve seis a um em aces, enquanto McNally cometeu oito duplas faltas e venceu apenas 30% dos pontos com o segundo serviço.

A estadunidense adotou uma estratégia agressiva para devolver o segundo saque de Bouchard, entrando na quadra para retornar, mas só venceu 10/22 nesta situação. Menos potente, McNally equilibrou o jogo em alguns momentos, mas a canadense acabou prevalecendo nos pontos cruciais - ela quebrou em todos os games que oportunizou break points.

McNally abriu 3/1 no primeiro set, teve um break point para ampliar a vantagem, mas, depois disso, só confirmou o serviço mais uma vez até o fim da parcial, e Bouchard venceu por 6/4, em 43 minutos.

Na segunda parcial, Bouchard salvou três break points logo de cara e, com uma quebra, abriu 3/0. A partir do quinto game, uma sequência de quatro saques quebrados aconteceu, e a ex-número 5 do mundo teve a chance de sacar para o jogo em 5/3. A canadense então abriu 40-0 e garantiu a vitória em seu segundo match point: 6/3, em 41 minutos.

Bouchard jogou a final de duplas em Lyon no domingo (7) e, dois dias depois, estreou em Guadalajara. Além de chegar às semifinais, com jogos em três dias consecutivos, ela ainda joga o torneio de duplas ao lado de Coco Vandeweghe - elas estão nas quartas de final.

Nas semifinais do Abierto Zapopan, Bouchard encara a qualifier #134 Elisabetta Cocciaretto, que faz sua melhor campanha na carreira em torneios WTA. Ela bateu nas quartas a #83 Lauren Davis, parciais de 6/3 e 6/0.