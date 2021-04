Sem perder sets, brasileiro Matheus Pucinelli ganha primeiro título profissional

O campineiro #683 Matheus Pucinelli conquistou nesse domingo (14) o título do ITF M15 de Antalya, na Turquia, disputado em quadras de saibro. Na decisão, o atleta superou o sérvio #461 Miljan Zekic em sets diretos, com um duplo 6/4. A partida teve 1h54 de duração.



Essa a primeira conquista profissional de Matheus na simples. Ele sai do evento turco sem ter perdido sets. A taça garante mais 10 pontos no ranking da ATP. Com isso, o brasileiro de apenas 19 anos se aproxima do top 600. Ele também baterá seu melhor ranking que foi em novembro passado, na 669ª colocação.

Em sua rede social, o jovem exaltou o seu feito e agradeceu o apoio recebido.

"Primeiro título profissional nas simples! Campeão 15K em Antalya. Muito feliz com essa semana que só deixa com vontade de mais! Obrigado a minha equipe do Instituo Tenis e Rede Tenis Brasil por todo suporte e por acreditarem em mim, minha família e amigos pela torcida e energia incondicional de sempre e todos que fazem parte desse processo."