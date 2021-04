Vivendo ótima fase, Laura Pigossi é campeã pela segunda vez em 2021

A brasileira #377 Laura Pigossi se sagrou campeã no ITF W25 de Pune, torneio disputado no piso duro na Índia. Perdendo apenas um único set no evento, Pigossi derrotou na final a ucraniana Marianna Zakarlyuk, com parciais de 6/0, 3/6 e 7/6(5).



A brasileira, até o momento, faz grande temporada em 2021. Mesmo com a dificuldade em viajar por conta da pandemia e restrições internacionais para viajar, Laura, em três torneios disputado, já conquistou dois títulos, somando 13 vitórias e somente uma derrota. Antes, ela havia conquistado o ITF W15 de Villena na Espanha no dia 14 de fevereiro.

O título na Índia foi seu maior troféu da carreira nas simples. Já são sete conquistas no total. Os 50 pontos referentes ao titulo levarão Pigossi ao 324° posto do ranking da WTA.