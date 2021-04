Bia Haddad vira contra Jones em Villa Maria e vence primeiro título em 2021

A brasileira #342 Beatriz Haddad Maia se sagrou campeã do ITF W25 de Villa Maria, na Argentina, em torneio realizado no saibro. Na decisão, a atleta superou neste domingo (4), de virada, em três sets, a britânica #213 Francesca Jones, que recentemente furou o qualifying do Australian Open. A brasileira anotou 2 sets a 1, com parciais de 5/7, 6/4 e 6/2, em uma batalha de 3h13 de partida.

No momento da celebração, a paulista se emocionou bastante e foi às lágrimas ao falar sobre as vítimas do novo coronavírus. Ela dedicou o troféu aos brasileiros que lutam contra a pandemia.

Las lágrimas de Beatriz Haddad Maia emocionan a todos, dedicando el título al pueblo brasileño que atraviesa una compleja situación sanitaria debido a la pandemia.#dovemencaretenis #tenis #itf pic.twitter.com/GrsL40a0OF — Legión Sudamericana (@LegionSudam) April 4, 2021

"Foi uma partida muito difícil. Gostaria de dedicar a todas as pessoas do Brasil, que estão morrendo a cada hora. Quase quatro mil pessoas morrendo em um dia. Buscando forças e trabalhando duro, mas vemos que às vezes uma partida de tênis não é tão dura. Dedico a todo o meu país. Estamos passando por um momento muito difícil. Estamos perdendo muitas vidas" - disse Bia.

Aos 24 anos, esse foi o primeiro título de Bia na temporada 2021, o 13º da carreira da brasileira. O troféu garante 50 pontos no ranking da WTA. Somado aos pontos de Buenos Aires semana passada, Beatriz voltará ao top 300 da categoria no próximo dia 12 de abril.

Ela joga, a partir de amanhã, o W25 de Córdoba, também na Argentina. Depois, embarcará para Portugal, onde ficará duas semanas em Oeiras disputando um W25 e um W60.