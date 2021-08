João Menezes estreia com vitória sobre Baldi no quali do US Open

Nesta quarta-feira (24), o brasileiro #227 João Menezes fez sua estreia no qualifying do US Open e derrotou o italiano #315 Filippo Baldi por 6/4 e 7/6, em 1h51. O tenista de Uberaba segue vivo na busca de se classificar para o último Grand Slam do ano.

A partida

O duelo começou com duas quebras logo nos dois primeiros games. O set seguiu disputado até o fim, mas Menezes conseguiu se sobressair e quebrar o serviço do italiano mais uma vez para vencer por 6/4 e ter vantagem na partida.

Baldi voltou melhor para o set seguinte, conseguindo quebrar o brasileiro logo no primeiro game. João Menezes se recuperou e devolveu a quebra no sétimo game. A partir daí, o set seguiu sem quebras e foi ser decidido no tiebreak onde o brasileiro foi melhor e venceu por 7 a 4.

O que vem por aí

Na próxima rodada, João Menezes desafia o norte-americano #151 Maxime Cressy.