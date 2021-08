Carreño Busta elimina Koepfer e vai às quartas do ATP 250 de Winstom-Salem

Confirmando as expectativas, o #12 Pablo Carreño Busta venceu o #56 Dominik Koepfer por 2 sets a 0 em jogo válido pelas oitavas de final do ATP 250 de Winstom-Salem. A partida foi disputada nesta quarta-feira (25).

O primeiro set foi vencido pelo o cabeça de chave 1 por 6/2; na sequência, a parcial foi de 6/3. A partida inteira teve 1h09 de duração.

Como era esperado...

A partir do quarto game da partida, Koepfer teve dificuldades. Nele, o alemão precisou de oito pontos para confirmar o saque; no sexto e no oitavo, Carreño Busta, única tenista do top 25 no torneio, rejeitou o serviço do adversário - mesmo precisando sacar oito vezes confirmar o sétimo momento da peleja. No final, vitória de 6/2 no primeiro set.

O segundo set teve mais equilíbrio. No terceiro game, Carreño Busta rejeitou um break point e precisou de dez pontos para confirmar o serviço. No quarto, entretanto, Dominik Koepfer foi recusado - e, no sexto momento, o alemão recusou três break points e só após dez pontos confirmou o saque.

No sétimo game, o cabeça de chave 1 sacou dez vezes para confirmar o serviço. Administrando a vantagem, o espanhol fechou o período (e a partida) em 6/3.

Próximos jogos

Nas quartas de final do Winstom-Salem Open, Carreño Busta enfrentará o belarusso #63 Ilya Ivashka, que vem de vitória sobre o #52 Jan-Lennard Struff.