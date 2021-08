Depois da tempestade, a bonança: Svitolina vence Ferro e vai às quartas de Chicago

Em jogo que durou dois dias por conta das condições meteorológicas, iniciado na terça-feira (24) e encerrado na quarta-feira (25), a #6 Elina Svitolina confirmou o favoritismo e derrotou #80 Fiona Ferro em dois em duelo válido pelas oitavas de final do WTA 250 de Chicago, nos Estados Unidos.

Antes dos fortes ventos e das chuvas chegarem, a peleja estava empatada em 4/4 no primeiro set. A cabeça de chave 1, que solicitou convite no torneio para entrar em ritmo antes do US Open, acabou fechando a partida com dupla 6/4, em 1h38.

Favoritismo confirmado

A partida começou bastante aberta: nos três primeiros games, três quebras de saque após dez pontos - o últimos deles após três break points, enquanto os dois primeiros tiveram dois. Entre o sexto e o décimo momentos, mais quatro rejeições consecutivas - com direito a 12 pontos no oitavo, em que a peleja foi interrompida, quando Ferro rejeitou Elina Svitolina.

Na retomada da partida, a ucraniana venceu dois games seguidos e fechou a parcial em 6/4.

Mais uma sequências de rejeições no começo do segundo set, com os dois primeiros games recusados após dois break points - no segundo deles, Ferro venceu Svitolina após oito pontos. As dificuldades da ucraniana seguiram no quarto momento, em que ela necessitou de oito pontos para triunfar. A redenção veio no nono game, quando a francesa foi recusada. Logo depois, vitória da sexta melhor tenista da outra vez por 6/4.

O que vem por aí

Nas quartas de final do Chicago Tennis Festival, Svitolina enfrentará a terceira francesa seguida, desta vez a #57 Kristina Mladenovic, que vem de vitória sobre a wildcard #361 Françoise Abanda. Mladenovic venceu os dois confrontos anteriores diante da ucraniana.