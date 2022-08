Festa em casa: Bouzkova bate Potapova com tranquilidade e fica com título em Praga

Em sua quarta final na carreira, a segunda em 2022, a #66 Marie Bouzkova derrotou a #59 Anastasia Potapova e conquistou o título do WTA 250 de Praga, na República Tcheca, o seu primeiro na carreira. A cabeça de chave 8 anotou 6/0 e 6/3, em 1h11, neste domingo (31).

Este foi o segundo confronto entre elas, o segundo em 2022, e a segunda vitória de Bouzkova. A tcheca conquistou o título sem perder nenhum set na campanha - Potapova foi a única tenista do top 100 que ela enfrentou em cinco jogos.

Festa tcheca

Potapova vinha de duas grandes vitórias, sobre a #2 Kontaveit e a ex-top 15 Qiang Wang, mas teve uma atuação muito apagada na final. A russa de 21 anos, mais agressiva, tentou mandar nos golpes, mas acabou cometendo muitos erros não-forçados. Além disso, ela foi muito frágil no serviço, vencendo apenas 38% dos pontos no primeiro saque, 24% no segundo e só confirmando uma vez em toda a partida.

Do outro lado da quadra, Bouzkova manteve sua consistência na partida e, mesmo sem ter conseguido nenhum winner na partida, precisou de pouco mais de uma hora para assegurar o título em casa.

🇨🇿 Czech it out 🇨🇿



No.8 seed @MarieBouzkova speeds past Potapova 6-0, 6-3 and secures her FIRST career title!#PragueOpen pic.twitter.com/qVRWnvX1rV — wta (@WTA) July 31, 2022

"É um sonho para mim ganhar o primeiro título em casa. Não poderia estar mais feliz. Eu gostei muito de jogar em frente à torcida", disse Bouzkova, que se desculpou pelo nervosismo de seu primeiro discurso da vitória após a partida.