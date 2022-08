Garcia bate Bogdan e levanta nono título da carreira em Varsóvia

Ex-número 4 do mundo, a #45 Caroline Garcia continuou sua boa temporada para vencer a romena #113 Ana Bogdan para levantar o troféu no WTA 250 de Varsóvia neste domingo (31). Em dois sets diretos, a cabeça de chave 5 clamou o título com placar de 6/4 e 6/1, em 1h21, neste domingo (31).

A francesa, que já chegou a ser a número 4 do mundo, foi para a 79° posição do ranking WTA em maio desse ano. Contudo, Garcia vem lutando para subir mais posições e venceu 19 de suas últimas 21 partidas. No percurso para a final, ela derrotou a #1 Iga Swiatek, interrompendo a extensa série de 18 vitórias no saibro da polonesa.

Vitória francesa

Garcia fez partida consistente, vencendo 72% de seus pontos com o primeiro serviço contra apenas 47% de Bogdan, que fez sua primeira final na carreira. Ela vem fazendo boa sequência com seu saque, tornando-se, nas últimas semanas, a campeã de aces na temporada, ultrapassando a campeã de Wimbledon, Elena Rybakina, e disparou dois durante a final em Varsóvia.

A número 45 do mundo abriu vantagem em 3/0 no primeiro set, conseguido uma quebra logo no segundo game. Devolvendo a quebra, Bogdan se aproximou no placar, porém, Garcia conseguiu aproveitar mais um break point para se colocar na frente em 5/2. A francesa precisou de mais dois games para finalmente fechar a primeira parcial e aproximar-se da vitória.

O segundo set teve início equilibrado, mas Garcia conseguiu mais uma quebra para abrir 3/1 e consagrou-se campeã vencendo os últimos cinco games da partida. A vitória em Varsóvia é o segundo título da francesa durante essa temporada, tendo vencido na grama em Homburg após três anos sem levantar um troféu WTA. Agora, ela tem nove no total, três em cada superfícies - quadra dura, grama e saibro.